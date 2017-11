Waldachtal Keine Lösung für Arztmangel in Sicht

Waldachtal-Lützenhardt (ew/aw). Lützenhardt ist seit dem 1. November ohne Hausarzt. Die Hausärztin Lacramioara Miclaus, die ihre Praxis in der Hauptstraße in Lützenhardt betrieb, schloss ihre Praxis überraschend und stellte damit die Gemeinde und ihre Bürger vor ein aktuelles Ärzteversorgungsproblem (wir berichteten). Bürgermeisterin Annick Grassi erklärte in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am vergangenen Dienstag, dass sie seither sehr viele Gespräche geführt habe, um diesem Problem beizukommen. "Wir müssen leider davon ausgehen, dass wir keine Nachfolgeregelung finden können", sagte sie. Dies sei ein bekanntes Problem, denn im Durchschnitt suchten Ärzte zwischen drei und fünf Jahren nach Nachfolgern, sofern diese im ländlichen Raum ansässig sind. Es gebe nun allerdings nicht viele Perspektiven, um das Problem zu lösen.

Ein von der Gemeinde in Auftrag gegebenes Inserat in einer "Praxis-Börse" für Ärzte im Internet würde rund 3000 Euro kosten. Grassi teilte ferner mit, dass sie derzeit auch mit anderen niedergelassenen Ärzten in Verbindung stehe, um zu eruieren, ob diese die nun leer stehende Praxis in Lützenhardt mit Leben erfüllen können. Immerhin ist diese voll ausgestattet und biete sich daher als Zweig-Praxis an.

Rat Gerhard versteht die Welt nicht mehr