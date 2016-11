Waldachtal "Kein verbessertes Ergebnis – eher ein weniger schlechtes Ergebnis"

Da die Gemeinde mehr ausgibt als sie einnimmt, kann sie auch keine Rückstellungen mehr bilden und dem Vermögenshaushalt zuführen. Den einzigen Lichtblick lieferte 2015 der Waldhaushalt, der unter Revierförster Ferdinand Schorpp und Forstdirektor Dieter Zuleger einen Gewinn von 116 266 Euro in die Gemeindekasse spülte. Nach 2014 (negative Zuführungsrate in Höhe von 1,4 Millionen Euro) weist die Gemeinde diese in 2015 ebenfalls mit 1,7 Millionen Euro aus. Kämmerer Markus Staubitz rechnete für 2015 gar, dass die negative Zuführungsrate deutlich höher ausfallen würde, doch Haushaltsreste aus 2014 und höhere Steuereinnahmen verbesserten das Ergebnis deutlich. Bürgermeisterin Annick Grassi konstatierte: "Es ist insgesamt gesehen kein verbessertes Ergebnis – es ist eher ein weniger schlechteres Ergebnis." Sie machte deutlich, dass die Gemeinde weiterhin einen strammen Sparkurs verfolgen muss: "Wir kennen unsere Hausaufgaben. Wir konnten trotz guter Zuschusslage und verbesserter Wirtschaftslage keine Rückstellungen bilden."

Sie verwies auf die Ergebnisse, die die Haushaltsstrukturkommission in intensiven Beratungen erarbeitet hat. Personal wurde zwischenzeitlich beim Bauhof mit einer Stellenstreichung (Entlassung) eingespart und die Vereinsförderrichtlinien wurden in der vergangenen Sitzung ebenfalls neu ausgerichtet. Mit dem Verkauf von öffentlichen Grundstücken und Gebäuden soll auch künftig die Gemeinde entlastet und Geld eingenommen werden. Auch im Winterdienst macht die Gemeinde Ernst und schrieb vorsorglich alle Grundstückseigentümer an, um diese auf ihre Räum- und Streupflicht hinzuweisen. "Wir haben früher immer wieder mal ein Auge zugedrückt und den Winterdienst auf den Bürgersteigen übernommen – das müssen jetzt die Eigentümer selbst übernehmen."

Die Schulden der Gemeinde wachsen dennoch weiter an. Der Gemeindehaushalt weist Schulden in Höhe von rund 3,2 Millionen Euro aus, die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung summieren sich auf rund 5,6 Millionen Euro. Lagen die Schulden (pro Einwohner) im Waldachtal in 2013 noch bei 1077 Euro, so stiegen diese in 2015 bei 5728 Einwohnern auf eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1552 Euro. "Wir haben einen kleinen Puffer von einem Jahr", stellte Grassi klar. "Wir müssen in den nächsten Jahren hart an der Verbesserung unseres Haushaltes arbeiten."