Waldachtal Kassierer Schremmer: "Wir sind sehr sparsam"

Neben Live-Musik konnten die Gäste ebenfalls heiße Duelle beim Wettsägen auf der Bühne bestaunen. Nur einen Tag später halfen die Hofemer der Narrenzunft Lützenhardt, ihre Aufgaben für den Titel des Antenne-1-Dream-Teams erfolgreich zu absolvieren und feierten deren Sieg anschließend auf der 1.-Mai-Hocketse des Tennis-Clubs Lützenhardt. Ebenso nahm der Verein an zahlreichen sportlichen Events im Ort teil. So beteiligten sich die Hofemer sportlich beim Hobby-Jedermann-Doppelturnier – anlässlich des 40-jährigen Bestehens des TC Lützenhardt – wie auch der Hofemer-Olympiade des ASV Lützenhardt und dem Elfmeter-Turnier des FC Kickers Lützenhardt.

Kassierer Markus Schremmer zog in seinem Bericht ein positives Fazit. "Wir sind ja sehr sparsam", fügte er hinzu. Bürgermeisterin Annick Grassi lobte das Engagement der Hofemer. So hätten sie nicht nur zahlreiche Veranstaltungen im Ort belebt, auch der Zweck des Vereins sei sehr gut erfüllt, so Grassi. Im Ausblick gab Schweizer bekannt, dass neben zwei Hofemer Abenden der Tanz in den Mai und eine Filmvorführung im Herbst auf dem Plan stehen .