Waldachtal Kartsportler sind der Pulsschlag des Clubs

Der Motorsportverein Waldachtal ist als anerkannter Ortsclub des ADAC im Februar 1977 in der "Sonne" in Salzstetten aus der Taufe gehoben worden. Zur Gründungsvorstandschaft gehörten: Vorsitzender Ewald Müller, Vize Karl-Heinz Moosburger, Schriftführer Ottmar Klink, Schatzmeister Paul Wehle, Sportleiter Reinhard Schübel, Beisitzer Harry Luger, Martin Merz, Siegfried Bogensperger, Wolfgang Kaupp, Günther Zepp und Roland Wehle. 45 Mitglieder sind dem neuen Verein beigetreten. Das erste Fest war das Vatertagsfest am 19. Mai 1977. Es folgte eine Suchfahrt mit Wandertag und am 8. Juli 1979 der 1. Motorrad- und Autoslalom auf dem Parkplatz der Fischerwerke.

Automobilsport in Form von Autorallyes und -slaloms stand anfangs im Vordergrund, Anfang der 1980er-Jahre kam die Sparte Radsport dazu und der Vereinsname wurde entsprechend erweitert. Für die Kunstradsport-Gruppe engagierte sich Radsportleiter Lutz Klose. Schon Mitte der 80er-Jahre wurde es immer schwieriger, vom Landratsamt eine Genehmigung für heimische Autorallyes zu bekommen, sodass bald keine Automobilsport-Veranstaltungen mehr durchgeführt werden konnten. So blühte der Radsport auf. Anfang der 1990er-Jahre ließ das Interesse trotz zweier ausgebildeter Trainer nach und die Kunstradgruppe löste sich auf. Die teuren Spezialräder mussten verkauft werden. An deren Stelle wurden zwei Go-Karts angeschafft.

Kartsport kam bei der Jugend fortan sehr gut an. Beim Wettbewerb um den Schwarzwald-Alb-Pokal schnitten die jungen Waldachtaler Fahrer hervorragend ab und mit Björn Klose konnte der MRSV Waldachtal drei Mal den Gesamtsieger stellen. "Seither ist der Kartsport das Steckenpferd des MRSV", betonen Schmelzle und Klose. Achim Kase leitet das regelmäßige Winterausgleichstraining im Gemeindesaal.

Eingegliedert in den MRSV ist seit 2009 die Interessengemeinschaft VW-Society Salzstetten, die 2016 bereits zum achten Mal ein großes internationales VW- und Audi-Tuning-Treffen veranstaltet hat. Ansonsten tauchen die Mitglieder jährlich in die Autofreaks-Party-Szene am Wörthersee ein. Anfang 2010 etablierten Björn Klose und Jens Beer wieder eine Rennkart-Gruppe: 15 Fahrer frönen seither ihrem Sport auf Kartbahnen in der Region, hauptsächlich beim befreundeten Verein RMSV Urloffen/Baden. Jedes Jahr beteiligt sich der Motorsportverein am Kinderferienprogramm in Salzstetten.

Hervorzuheben ist das soziale Engagement des MRSV Waldachtal. Die MRSV-Vorstandschaft proklamiert: "Wir sind der Meinung, dass wir als gemeinnütziger Verein eine soziale Verantwortung der Gesellschaft gegenüber haben. Daher unterstützen wir regelmäßig Projekte in unserer Region, aber auch im Ausland." Profitiert davon haben neben der Kinderklink Luftikus in Baiersbronn und einem Projekt in Brasilien das Wasserfilter-Engagement der Raintree Foundation im Norden Thailands.

Die Jubiläumsfeier findet am heutigen Samstag, 4. Februar, im Gemeindesaal Salzstetten statt. Das Programm sieht wie folgt aus: 18 Uhr Stehempfang, 19 Uhr Ansprache des Vorsitzenden Hans Schmelzle, gemeinsames Essen, ab 20.30 Uhr Kartfahrer-Siegerehrung und Ehrungen, Rückblick 40 Jahre MRSV, Tanz und Unterhaltung mit Egbert Denner.