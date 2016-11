Waldachtal Kartsportler haben genügend Nachwuchs

13 Clubs beteiligten sich an der diesjährigen Kartsport-Meisterschaft: Altensteig, Balingen, Ergenzingen, Grünmettstetten, Helfenstein, Herrenberg, Horb, Kirchheim/Teck, Laichingen/Ulm, Reutlingen, Sielmingen/Filderstadt, Waldachtal und Zollernalb. In die Wertung kamen Piloten, die neun von zwölf Rennen gefahren sind. Den Pokal für die Clubmeistbeteiligung ergatterte der AC Helfenstein vor dem MC Kirchheim/Teck. Der OC Ergenzingen und der MSC Altensteig teilten sich Platz drei.

Koch und Weckerlein lobten die Organisation des MRSV Waldachtal, das gute Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Erstaunlicherweise brachte MRSV-Schriftführer Christoph Sadzik einen selbst gebackenen Rührkuchen in die Halle mit. Erfreulicherweise, so die übereinstimmende Feststellung von Moderatorin Inge Weckerlein und Waldachtals Jugendleiter Stefan Sadzik: "Wir haben noch genügend Nachwuchs. Gerade in der Anfänger-Klasse 0 ist die Zahl der Teilnehmer gestiegen."

In einer Power-Point-Präsentation von Christoph Sadzik, die sein Bruder Stefan kommentierte, stellte der gastgebende MRSV Waldachtal seine vier Jahrzehnte währende Clubgeschichte vor. Erinnerungen wurden wach an einst sehr erfolgreiche sportliche MRSV-Sport-Ereignisse wie Radtouren-Tag, Kunstradfahren und Waldachtaler Auto-Rallyes.

MRSV-Vorsitzender Hans Schmelzle sagte im Gespräch mit unserer Zeitung: "Der Kartsport ist unsere Zukunft. Unser MRSV-Bewirtungsteam hat es heute absolut super gemacht." Dank Manfred Schuon von Schwarzwaldmöbel, der seinen Parkplatz von Werk II zur Verfügung stelle, könnten die Waldachtaler Kartsport-Piloten im Interkommunalen Industriegebiet Haiterbach/Salzstetten dauerhaft trainieren. Laut MRSV-Jugendleiter Stefan Sadzik können die neun jungen Waldachtaler Kartfahrer im Alter von 8 bis 14 Jahren nach der Winterpause wieder ab März/April 2017 in die neue Saison einsteigen. Saisonstart im ADS-Pokal ist wieder am 24. April in Reutlingen. Die 40-Jahrfeier des Motorsportvereins Waldachtal soll an zwei Tagen am 3./4. Februar 2017 in der Gemeindehalle Salzstetten über die Bühne gehen.

Die Ergebnisse der Kartsport-Sieger der ADAC-Alb-Donau-Schwarzwald-Pokal-Meisterschaft:

Klasse 0 (Jahrgänge 2009/2010)

1. Colin Tom Ebner (MSC Balingen).

Klasse 1 (Jahrgänge 2008/2007)

1. Kevin Schlauersbach (MC Kirchheim/Teck).

Klasse 2 (Jahrgänge 2006/2005)

1. Lucca Brobeil (OC Ergenzingen), 4. Nico Kammel (MSC Altensteig), 7. Vincent Manolo Hauser (OC Ergenzingen), 15. Lea Andres (MRSV Waldachtal), 16. Jovan Thielking (MRSV Waldachtal).

Klasse 3 (Jahrgänge 2004/2003)

1. Jonas Baumgärtner (MSC Laichingen), 4. Lenny Noah Sadzik (MRSV Waldachtal), 5. Anoush Faraghi-Daryan (OC Ergenzingen), 7. Marco Kübler (MSC Altensteig), 8. Andrei Jagaru (MSC Altensteig), 9. Tom Ramsperger (OC Ergenzingen), 12. Julien Frey (MSC Altensteig), 13. Nico Müller (MRSV Waldachtal), 20. Henning Müller (AC Horb). Klasse 4 (Jahrgänge 2002/2001)

1. Marcel Schulze (MRSV Waldachtal), 2. Kai Kreuscher (OC Ergenzingen).

Klasse 5 (Jahrgänge 1998/1999/2000)

1. Jannik Speidel (OC Zollernalb), 2. Nico Unterwerner (OC Ergenzingen), 3. Kevin Maurer (MSC Altensteig), 5. Jan Moritz Prohaska (OC Ergenzingen), 8. Velican Eryalcin (OC Ergenzingen), 9. Jonathan Scheihing (MSC Altensteig) und 12. Jan Szymanski (MSC Black Forest Grünmettstetten).