Waldachtal Kameradschaft ist Trumpf

Für manche Chöre wäre der Mangel an Sängern Grund genug, den Verein aufzulösen. Doch der Vorsitzende Gerhard Dickenherr setzt künftig genau wie seine Chormitglieder auf jene Werte, die in diesem Ausnahmechor vorherrschen: Kameradschaft und Freundschaft haben die Männer zusammengeschweißt und lassen erst gar nicht zu, dass der Chor ans Aufhören denkt. Nachwuchs in Gestalt jüngerer aktiver Sänger erfährt der Verein nicht und die Männer wissen, dass diese Tatsache irgendwann zum Ende des Chors führen wird. Doch diesem Ende wird sich entgegengestemmt. Diese Tatsache würdigte auch Bürgermeisterin Annick Grassi: "An Qualität mangelt es dem Chor nicht", lobte sie die Aktiven und hob dabei hervor, dass sie froh sei, dass der MGV nicht ans Aufhören denkt.

Trotzdem blickt der MGV auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Unter anderem gab es verschiedene Geburtstagsständchen sowie einen Auftritt in Empfingen, den der MGV aufgrund kurzfristiger Absagen einiger Mitglieder sogar mit nur sechs Sängern stemmen mussten. Gastgeber wie auch Besucher des Konzerts zeigten sich damals begeistert. Ausflüge an den Bodensee und ein "Haxenessen" in Bildechingen dienten der Kameradschaftspflege. Natürlich beteiligte sich der MGV auch an örtlichen Veranstaltungen wie etwa am Volkstrauertag oder der Seniorenfeier im Haus des Gastes. Letztlich gelang es dem Chor, alle Register besetzt zu halten.

Dirigent und Chorleiter ist Enrico Rapetti. Kurt Weller wird jedoch dem Chor künftig fehlen, sodass der Dirigent Rapetti bereits umplanen muss: "Wir haben ein relativ hohes Repertoire an Liedgut", stellte er fest. "Wir werden also aufgrund der nun fehlenden Stimme im 2. Tenor mich selbst einbauen. Dies dort, wo kein Dirigent notwendig ist", teilte Rapetti den Freunden mit. Daher auch sein Appell an die Sänger, künftig konzentriert mitzuarbeiten und die 14-tägigen Proben rege zu besuchen. Es ist seit nämlich auch seit vielen Jahren Markenzeichen des MGV, alle Liedvorträge auswendig und ohne Notenblätter vorzutragen. So soll es auch in Zukunft bleiben.