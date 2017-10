Waldachtal Jugendliche interessieren sich für Instrumente

Mit den Musiklehrern Heidrun Daiker (Bittelbronn) und Rainer Nehrer (Freudenstadt) erfreut sich Klink professioneller Unterstützung. Auch sie waren am Sonntag vor Ort und stellten die jungen Musiker zum Vortrag auf der Bühne zusammen.

"Im nächsten Jahr werden zehn bis zwölf Jungmusiker die D2 ablegen", kündigte Klink an. "Die Musikvereine brauchen ausgebildete Jugendliche, die dann in die Kapelle der Aktiven wechseln können", sagte sie. Und so stand am Sonntag in Salzstetten alles unter dem Motto Jugendtag und Musik. Die Veranstaltung wurde durch zahlreiches Erscheinen der Bürger belohnt, auch Bürgermeisterin Annick Grassi informierte sich vor Ort über die Jugendarbeit des Vereins.