Waldachtal "Joe" spielt Evergreens und selbst geschriebene Stücke

Es schien, als hätte sich Joe gut integriert in seiner Wahlheimat München, denn überwiegend drang bei dem gebürtigen Baiersbronner der bayrische Akzent auf der Bühne durch. So war es auch letztlich wenig überraschend, dass Waltersbacher mit einer zünftigen Portion bayrischer Klassiker im Repertoire anreiste. Dabei durften Stücke wie "Ham Kummst" (Seiler und Speer), "Schifoan" (Wolfgang Ambros), "Schickeria" (Spider Murphy Gang) und "Brenna tuats guat" (Hubert von Goisern) natürlich nicht fehlen. Während Wolfgang Gruber am Mischpult den Sound abstimmte, stieg Waltersbacher zunächst als Solist in das Programm des Abends ein. Auf seiner "Gibson"-Gitarre, die stilecht aus einem 50 Jahre alten "Mesa/Boogie"-Verstärker erklang, servierte er unter anderem "Me and Bobby McGee" (Janis Joplin) sowie "Knocking on heaven’s door" (Bob Dylan) zur Unterhaltung der Gäste. Zwischen den Evergreens der Musikgeschichte platzierte Joe einige selbst geschriebene Stücke. "Ein Kinderlied für Erwachsene", kündigte Waltersbacher seine Komposition "Flugangst", die von einem Vogel mit Höhenangst handelt, an. Zur besonderen Freude des regionalen Publikums steuerte der Münchner Schwabe den Titel "Stroßaboh" vom Urvater des Schwabenrocks, Wolle Kriwanek, bei. Mit "Lightning Bolt" (Jake Bugg) stieg Köllner am Keyboard mit ein und bereicherte die Darbietung mit klangvollen Akkorden. Etwas überraschend kam einem die Auswahl des "Uriah Heep"-Titels "Lady in Black" vor. Die lediglich aus zwei Akkorden bestehende, seichte Ballade wurde nämlich dem musikalischen Level der Musiker nicht gerecht. Dass diese zu weitaus mehr in der Lage waren als einen Titel aus Peter Bursch’s Gitarrenbuch für Anfänger zu covern, durften die Akteure im weiteren Verlauf ihres vielfältigen Programms beweisen.