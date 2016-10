Waldachtal Jetzt hilft "Zuhause im Glück" den Geigers!

In der Tat. Kosmalla schaut sich intensiv jedes Detail außen und innen an. Auch für Eva Brenner ist es eine Herzensangelegenheiten, bis Donnerstag nächster Woche das Haus für die Geigers perfekt zu machen. Die Innenarchitektin von "Zuhause im Glück": "Das Haus hat keine schlechte Substanz. Es hat viel Platz, aber nicht alles ist bisher benutzbar. Und da versuchen wir, eine Lösung zu finden, damit die Familie Geiger in Lützenhardt ein echtes Zuhause im Glück bekommt."

Gestern waren noch 15 Helfer aus dem Ort da, um das Haus auszuräumen. Für Natascha Störzer und Michael Krüger, der die Helfer zusammengetrommelt hat, eine Selbstverständlichkeit: "Ich kenne die Familie Geiger, wir sind hier im Ort zusammen verwurzelt. Da ist klar, dass wir alle mit anpacken." Die Gemeinde hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit besonderen Aktionen für die Familie engagiert.

Diese wurde inzwischen in ein Hotel untergebracht. Und ab heute rückt das Handwerker-Team von "Zuhause im Glück" an. Dann müssen die Jungs innerhalb von acht Tagen das Haus richten.

Zuletzt war das "Zuhause im Glück"-Team im Juni 2015 in Horb. Damals sanierten sie das Haus von Norman Weiss und seiner Familie. Beim gelernten Zimmermann war die Leukämie wieder ausgebrochen, und er musste die angefangene Sanierung seines Hauses stoppen. Die Sendung wurde im Oktober 2015 auf RTL 2 ausgestrahlt.