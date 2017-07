Waldachtal Jazzmusiker versetzten Schenke in Swing

Tonsprache des Cool-Jazz

Auch der Swing "Yardbird Suite" entführte in Bebop-Gefilde.

Eigene Kompositionen und neu interpretierte Klassiker stellte die Combo in der Tonsprache des Cool-Jazz vor. Im Stil der 1950er-Jahre interpretierten die sechs Musiker den Titel "All Blues" des Trompeters Miles Davis (1926-1991), der es seinem Publikum nicht leicht machte, seine Genialität zu erkennen, wie Moderator Andreas Geiger anmerkte. Der US-Amerikaner war einer der innovativsten Jazzmusiker des 20. Jahrhunderts. Patchwork-Pianist Markus Springfeld ist in seinem Hause in Uhldingen – kein Pfahlbau – mit eigenem Tonstudio ausgestattet. Er ist der Schöpfer der Kompositionen "RaggaB", einem cool vorgetragenen Raggae, und der Swing-Ballade "Sylvester".

In Memoriam an Clifford Brown (1930-1956), den besten US-amerikanischen Jazz-Trompeter im Improvisieren, setzte Andreas Geiger lebhaft Akzente mit dessen Signaturlied "Joy Spring". "Favuela" verliehen sie dynamische Züge und rissen das Publikum immer wieder zu begeistertem Zwischenapplaus hin. Bei "Partido Alto", einem Sub-Genre des Samba, wurden Latin-Funk-Anleihen hörbar. Diese Musik ist in den 1930er-Jahren in Rio de Janeiro entstanden. Patchwork verlieh mit Trompetensolist Andreas Geiger dem finalen Blues "Birk’s Works", das Trompeter Dizzy Gillespie 1957 für ein Album aufgenommen hat, Seele.

16 Titel puren Jazz-Genuss für alle Liebhaber hatten sie für ihr Gastspiel in Waldachtal vorbereitet: Bei Bebop, Cool Jazz, Latin und Swing erlebten die Waldachtaler Konzertbesucher dann einen beschwingten Sommerabend. Patchwork erfüllte musikalische Ansprüche und gewann neue Fans.

In Waldachtal setzte Andreas Geiger (Trompete) mit warmem Ton die melodischen Glanzpunkte der Songs. Andreas Schlaich (E-Bass) meisterte die tiefen Töne. Markus Springfeld (Piano), Christoph Mantels (Vibraphon) und Werner Lautenbach (Gitarre) sorgten für harmonische Zusammenhänge. Rhythmische Strukturen wurden von dem Horgenzeller Harald Weishaupt (Schlagzeug) nach alter Jazz-Schule in Szene gesetzt. Weishaupt hat sich als Drummer schon in mehreren Bands einen Namen gemacht.

Musikern und Zuhörern hat es Spaß gemacht, in der heimeligen Atmosphäre der Tumlinger Schenke einen vergnügten Abend bei spritzigen Sommerdrinks und leckeren Sandwiches zu erleben. "Patchwork verwandelte die Schenke in einen Jazz-Keller", schwärmte Bürgertreff-Sprecherin Tanja Martini. Die Jazz-Combo vom Bodensee habe Musik vom Feinsten geboten und alle Erwartungen übertroffen. "Jazz hat jetzt auch einen Platz in Tumlingen gefunden."