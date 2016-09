Waldachtal Jacobs denkt mit 75 noch nicht ans Aufhören

Waldachtal-Hörschweiler. Und mehr noch: Bereits rund 35 Jahre arbeitet Volkmar Jacobs für die einstige Hamburg-Mannheimer und Ergo. Tochter Petra ist im November 20 Jahre dabei, wie das Unternehmen mitteilt. "Für unsere Kunden sind wir nicht nur da, wenn sie uns – zum Beispiel aufgrund eines Schadens – dringend brauchen", wird Petra Jacobs zitiert. "Wir passen den Versicherungsschutz auf berufliche oder familiäre Veränderungen an." Schwerpunkt sind die Privatkunden. Aber auch viele kleine und mittelständische Betriebe gehören zum Kundenstamm.

Im Sommer feierte Volkmar Jacobs zudem seinen 75. Geburtstag. Ans Aufhören denkt er aber noch lange nicht. Der in Wunstorf bei Hannover geborene Jacobs hatte in einem Hotellerie-Familienbetrieb gearbeitet, als er mit 40 Jahren in die Versicherungsbranche wechselte. Zunächst war er Gruppenleiter, später Bezirksdirektor, dann kam die eigene Agentur. Den Schritt in die Selbstständigkeit, die berufliche Neuorientierung, hat er nie bereut: "Mir hat das von Anfang an viel Spaß gemacht."

Petra Jacobs hatte ebenfalls in der Hotellerie ihren Weg gemacht, bevor sie 1996 die Versicherungsbranche für sich entdeckte. Im August 2002 gründete sie dann gemeinsam mit ihrem Vater die Jacobs GmbH. Was hat sich in all den Jahren in der Arbeit verändert? Petra Jacobs denkt nicht lange nach: "Die Versicherungsbranche verändert sich ebenso wie die Gesellschaft. Wir sind nah dran am Menschen."