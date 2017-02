Waldachtal "Interessiert das überhaupt jemanden, was hier passiert?"

Gerade einmal acht Personen wohnten dieser wichtigen Versammlung bei. In der Tat ein Armutszeugnis, denn der Verein verfügt offiziell immerhin über 101 Mitglieder. Auch der Elternbeiratsvorsitzende (Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal) Jens Hemminger folgte nicht der Einladung des SFV. "Interessiert das überhaupt jemanden, was hier passiert?", fragte sich die sichtlich enttäuschte Vorsitzende Andrea Rieger. "Für wen machen wir das überhaupt? Wir reißen uns hier den A.... auf!", verdeutlichte Rieger in ihrer Wut und Enttäuschung ob des offensichtlichen Interessenmangels der Mitglieder. Rieger war es unter anderem zu verdanken, dass durch ihren Amtsantritt als Vorsitzende im November 2010 dem Verein neues Leben eingehaucht wurde. Knapp sechs Jahre später steht der SFV nun jedoch erneut vor dem Aus.

Aus finanzieller Sicht sei der Verein zwar gut aufgestellt, wie Kassierer Kurt Weber vermeldete, doch was oder wem nutze dies schon? Immerhin durften wenigstens die Kinder von der Arbeit des SFV profitieren: Investitionen gab es daher im vergangenen Jahr zum Wohle der Kinder, weil sich der Verein bei der Tischtennis AG ebenso beteiligte wie bei mehreren Küchenverkäufen. Des Weiteren gab es Unterstützung bei der Fahrradprüfung der Klasse vier, die Bewirtung bei Theaterveranstaltungen sowie dem Kino-Mobil im Haus des Gastes wurde übernommen. Der SFV finanzierte Essen und Getränke bei den Bundesjugendspielen wie auch Fasnetsküchle zur Faschingsfeier der Grundschule. Neue Fußbälle und Fußballtore sowie die neuen Hüpfspiele an der Grundschule wurden ebenfalls vom SFV mitfinanziert. Auch für das laufende Jahr stellt der Verein wieder Gelder zur Verfügung. So wurde dem Antrag von Schulleiter Edelbert Kuhn zugestimmt, Messgeräte mit moderner Lasertechnik für die Bundesjugendspiele anzuschaffen. Ebenso übernimmt der SFV die Kosten der Eintrittsgelder für einen Ausflug der vierten Klasse zu einer Filmvorführung im Kurhaus in Freudenstadt. Hochgerechnet investierte der SFV in vier Jahren 100 Euro pro Schüler.

Damit solche Investitionen im Sinne der Eltern und deren Kinder in Zukunft weiterhin getätigt werden können, muss der Verein bis zu seiner außerordentlichen Versammlung im Herbst einen neuen Vorsitzenden und Kassierer finden, denn Rieger und Weber legten am vergangenen Montag ihre Ämter nieder. Das war dann schon ein kleiner Paukenschlag, der den Verein bis ins Mark erschüttert.