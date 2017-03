Waldachtal Interesse an Windkraft geschwunden

Das Gutachten beruft sich im Wesentlichen auf jene "windkraftsensible" Vogelarten, die in den Konzentrationszonen leben und jagen. In einer sehr umfangreichen Untersuchung, die höchst detailliert dokumentiert ist, schafft Bioplan Klarheit: Allein im Hagenbuch wurden 13 Reviere innerhalb eines 3,3 Kilometer-Radius rund um den geplanten WEA-Standort registriert. Diesen Untersuchungsraum bezeichnet Klemm als einen der am dichtest besiedelten Rotmilan-Gebieten in Baden-Württemberg. Aber auch 18 Flugbewegungen vom Schwarzmilan und deren zwölf vom sehr seltenen Wespenbussard wurden dort registriert.

Nicht anders sieht die Konzentrationszone in Salzstettens Spitalwald aus: Hier konstatierte Klemm, dass alle sieben in 2014 erfassten Rotmilan-Reviere bestätigt werden können und darüber hinaus zwischenzeitlich sogar fünf weitere Reviere hinzugekommen sind. In beiden Konzentrationszonen der WEA findet daher eine sehr hohe "Flugaktivität" statt – die Voraussetzungen für jeweilige "Dichtezentren" des Rotmilans sei bei beiden Standorten unzweifelhaft bestätigt. Dies bedeute, dass bei Erstellung von WEA in diesen Gebieten ein sehr hohes Tötungsrisiko für die Vögel gegeben sei. Klemm verweist in seinem Gutachten auch auf die einschlägigen Bewertungsempfehlungen der LUBW und die Schriftsätze des UM BW (Umweltbundesamts) sowie auf einschlägige Gerichtsverfahren zu diesem Thema aus jüngerer Zeit.

Die Tatsache, dass weder der GVV Dornstetten noch die Gemeinde Waldachtal damals im eigenen Auftrag ein Artenschutzgutachten machen ließen, rief die IG unter Armbruster und Schmid erst richtig auf den Plan. Groß war die Sorge, dass ein Betreiber von WEA ein "Gefälligkeitsgutachten" erhalten könnte, weshalb sich die IG, der NABU und weitere Bürger mit Spenden zusammenschlossen. Das Gutachten der Bioplan darf definitiv und zweifelsfrei als "unabhängig" und "unbefangen" betrachtet werden.

All dies wusste Alt-Bürgermeister Heinz Hornberger bereits auf der Bürgerversammlung im März 2014: "Die Windkraft für die Gemeinde Waldachtal können wir komplett vergessen", sagte dieser damals. Er hat Recht behalten.