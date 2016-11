Waldachtal Innovationskraft von fischer ist herausragend

In die Bewertung flossen außerdem wirtschaftliche Indikatoren wie Umsatzwachstum und Ertragskraft ein. "Wer innovativ ist, wächst auch schneller und erzielt nachhaltigere Erträge", sagt sagt Sebastian Theopold von der Beratung Munich Strategy Group, mit der die Wirtschaftswoche bei der Studie zusammengearbeitet hat.

Die meisten innovativen Mittelständler in der Studie haben ihren Sitz nach Angaben der Wirtschaftswoche in Baden-Württemberg. Hier ist fischer Zweiter, unmittelbar hinter dem Schreibgerätehersteller Josef C. Lamy (186 Punkte).