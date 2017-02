Waldachtal Im Spannungsfeld zwischen Arm und Reich

Waldachtal. Dieses Jahr ist die katholische Kirchengemeinde Salzstetten Gastgeber für das jährliche Ereignis. Zum Weltgebetstag am Freitag, 3. März, um 19 Uhr in der St. Agatha-Kirche sind insbesondere Frauen, aber auch alle Interessierten aus der Gemeinde Waldachtal eingeladen. Männer sind ebenso willkommen wie Jugendliche. Im Anschluss an die Feier in der Kirche wird zu einem gemütlichen Beisammensein in das katholische Gemeindezentrum Salzstetten eingeladen.

Franziska Bernhard, Beate Dettling, Erika Reusser und Regina Scherrmann bilden das neue Leitungsteam in Salzstetten. Nur ein ungewohnt kleiner Kreis folgte der Einladung zum ersten Info-Abend im katholischen Gemeindezentrum in Salzstetten. Hier bildeten die Frauen einen Kreis um die Landesflagge der Philippinen. Um einen Bezug zum diesjährigen Beispielsland herzustellen, wurden Obst und Produkte aus dem Beispielland aufgetischt: Ananas, Mangos, Äpfel, Kiwis, Rohrzucker, Kokos-Produkte und Reis – das Brot Asiens – wurden neben einer historischen Waage aus dem Hause der Familie Scherrmann ausgelegt. Reis ist in Südostasien ein allgegenwärtiges Grundnahrungsmittel. Franziska Bernhard, deren verstorbener Onkel Theologie-Professor Paul Zepp (1917 bis 2002) aus Salzstetten die Steyler Provinz in Sankt Augustin leitete, trug stolz eine schmucke Kette, die sie von der Steyler Mission aus den Philippinen bekommen hat. Der Weltgebetstag ist eine weltweite Basisbewegung christlicher Frauen, der seinen Weg auch nach Waldachtal und in den Kreis Freudenstadt gefunden hat. Er wird in mehr als 100 Ländern der Erde gefeiert.

Der ökumenische Weltgebetstag 2017 in Salzstetten steht unter dem Thema "Was ist denn fair?" Er steht im Spannungsfeld zwischen Arm und Reich. Fair sein heißt, sich vor Ort und weltweit für globale Gerechtigkeit stark zu machen. Was ist globale Gerechtigkeit? Der gemeinsame Gottesdienst von Frauen und Menschen aller Konfessionen soll mit Betrachtungen, Gebeten und Liedern ermutigen, Samen der Gerechtigkeit zu pflanzen. "Mit Gottes Beistand können sie zu Früchten der Gerechtigkeit werden", heißt es seitens des Deutschen Komitees. Mit der Kollekte tragen Frauen auch aus Waldachtal zur globalen Gerechtigkeit bei. Auf den Philippinen werden Arbeiterinnen, Arbeitsmigrantinnen und Frauen auf dem Land unterstützt. Die Philippinen mit ihren mehr als 7000 Inseln und 100 Millionen Einwohnern ist ein Land voller Schönheiten und Gegensätzen. Mehr als 80 Prozent der Bevölkerung sind römisch-katholisch. Die muslimische Minderheit macht fünf Prozent aus.