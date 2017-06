Waldachtal "Ihr werdet in der Not ja richtig kreativ"

Diese bezog sich unter anderem auf die Geschichte vom Salzstetter Schlössle. Hönle und Artur Fischer hatten im Jahr 1970 Potenzial in dem Gebäude erkannt und wollten dieses unbedingt erhalten. Die Fertigstellung des Gebäudes erfolgte jedoch erst über 30 Jahre später durch den FV Schlössle. Zink-Jakobeit war der Meinung, man müsse ebenso weitsichtig mit dem Gebäude in der Heubergstraße denken. "Wenn es erst einmal weg ist, dann ist es weg", verdeutlichte die Gemeinderätin. Die Mitglieder des Ortschaftsrates stimmten der Ansicht von Zink-Jakobeit einstimmig zu. Bernd Schittenhelm vertrat die Meinung, man müsse herausfinden, welche baulichen Maßnahmen an dem Gebäude anfallen.

Gewissheit herrschte im Gremium lediglich über den Zustand des Daches. Hier tritt momentan durch das Fehlen vereinzelter Dachziegel Regenwasser in das Haus ein. Ratsmitglied Markus Fischer erwähnte bei dieser Gelegenheit, dass er eine Person in seinem privaten Umfeld kenne, die derzeit ihr Praxis-Semester in einem Architektur-Büro ableistet. Zink-Jakobeit hakte ein und baute dessen Idee noch weiter aus. "Die Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes könnte doch auch ein Thema für eine Bachelor-Arbeit sein", schlug sie vor und regte ferner an, an Universitäten hierfür Werbung zu machen. "Ihr werdet in der Not ja richtig kreativ", zeigte sich Fahrner beeindruckt vom Gremium, dem allerdings die Zeit davon läuft.

Die Räte erhoffen sich nun, dass die Gemeindeverwaltung dem Gremium einen Zeitaufschub gewährt. Ganszki argumentierte hierbei, dass eine konkrete Bestandsaufnahme des Gebäudes auch für den Verkauf von Vorteil wäre. Rat Klaus Kreidler habe sich bei Bürgermeisterin Annick Grassi über die laufenden Kosten des Gebäudes informiert, gab Fahrner bekannt. Im Minimalzustand belaufen sich diese angeblich auf rund 200 Euro jährlich. Nicht mit einbezogen seien hierbei die Arbeitsstunden des Bauhofes, welcher regelmäßig nach dem Gebäude sehen müsse.