Waldachtal "Ich will kein Halbgott in Weiß sein"

Waldachtal-Salzstetten. "Ich betreue derzeit rund 50 Patienten pro Tag", sagt er. "Langweilig ist uns nie." Zwischen 1500 und 2000 Scheine mache die Arztpraxis in Salzstetten pro Monat. Neben Andreas Kreidler, der bis Anfang 2018 Weiterbildungsassistent ist, arbeiten noch sein Vater Anton Kreidler, Michael Schmelzle und Iris Wittke in der Salzstetter Arztpraxis. Sobald Andreas Kreidler vollwertiger Facharzt ist, wolle sich sein Vater, der dieses Jahr 63 wird, langsam aus der Praxis zurückziehen. "Es ist geplant, dass ich mal in seine Fußstapfen trete", ergänzt Andreas Kreidler. Das ist nicht selbstverständlich, ist in den Medien doch immer wieder vom Ärztemangel auf dem Land ­die Rede – und Salzstetten gehört mit seinen rund 1800 Einwohnern definitiv zum ländlichen Raum. "Wenn ich so darüber nachdenke, hat es meine Kommilitonen tatsächlich eher in die Stadt gezogen", fügt er nachdenklich hinzu.

Keine Scheu vor dem Leben auf dem Land

Das Land stelle für viele eine Hemmschwelle dar; für Kreidler nicht. "Ich habe während des Studiums in Mainz sechs Jahre in einer Stadt gelebt. Klar, die Fahrtzeiten sind kürzer und das Angebot ist größer. Aber das brauche ich gar nicht." Und aus seiner Sicht ein weiterer Pluspunkt für Salzstetten: "Ich mag es viel lieber, wenn es ruhiger zugeht und man gleich im Grünen ist." Nicht verwunderlich, wuchs Andreas Kreidler doch in Grünmettstetten auf. Dort sei er noch immer Mitglied in Vereinen – und war es seit seiner Kindheit. Aktiv spiele er dort Tennis. "Es freut mich, dass ich da jetzt wieder voll dabei sein kann." Auch beim Musikverein sei er noch passives Mitglied. In der Kirchengemeinde in Grünmettstetten war er zudem lange Lektor. "Jedenfalls scheue ich mich nicht vor dem Landleben." Er kenne es ja von klein auf.