Waldachtal "Ich bin nicht am Amt des Ortsvorstehers zerbrochen"

Hinsichtlich der am 18. Januar ausgesprochenen Empfehlung des Ortschaftsrats (OR) Cresbach, stimmte der Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung der Entlassung von Heinz-Otto Renz aus dem Amt des OV von Cresbach zu. Renz erntete in den vergangenen Wochen bezüglich seiner Entscheidung großen Respekt von Seiten der Bürger und seiner Ratskollegen. Bürgermeisterin Annick Grassi schloss sich dabei den Worten der stellvertretenden Ortsvorsteherin Sabine Kübler an, die den fehlenden Respekt in der Gesellschaft gegenüber dem Ehrenamt bemängelte. Ferner führte Grassi aus, sie habe Renz vor allem wegen seiner ehrlichen und direkten Art Dinge anzusprechen, sehr zu schätzen gewusst. Sie würdigte seine besondere Nähe zu den Bürgern in Cresbach sowie den anderen Teilorten der Gemeinde.

An vielen Ereignissen sei Renz maßgeblich in den vergangen Jahren beteiligt gewesen, wie etwa an der Zusammenlegung der einzelnen Kindergärten in das Kinderhaus Tumlingen (Himmelreich) oder auch der Breitbandausbau in Cresbach und Umgebung konnten mithilfe von Renz erfolgreich gestemmt werden. Grassi dankte dem scheidenden OV für seine erbrachten Leistungen und seinen Einsatzwillen während seiner fünfjährigen Tätigkeit in seinem Amt und überreichte ihm anschließend ein Jahrbuch vom Landkreis Freudenstadt.

Renz bedankte sich für die Anerkennung und das Verständnis in den Gremien des Ortschafts- und Gemeinderats und betonte letztlich: "Ich bin nicht am Job des OV’s zerbrochen. Es war einfach allgemein zu viel."