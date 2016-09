Waldachtal Hoffnung liegt auf mehr bürgerschaftlichem Engagement

Demnach soll nun aus der Mitte des bürgerschaftlichen Engagements und dem Arbeitskreis ein offizieller Förderverein entstehen. Der Förderverein soll nach Willen der Ortschaftsverwaltung den Namen "Aktiv für Salzstetten" tragen und bereits in diesem Jahr seine Gründungsveranstaltung erfahren.

Fahrner hegt damit auch die Hoffnung, dass dadurch das bürgerschaftliche Engagement in der Ortschaft nachhaltig gestärkt wird. Ein weiteres Plus sei die Tatsache, dass ein Förderverein (FV) natürlich in der Lage sei, Geldmittel wie etwa aus Fördermitteln oder Spenden zu erschließen, an die Privatpersonen oder Gruppen nicht herankommen. Der FV könne so Maßnahmen des bürgerschaftlichen Engagements der Bürger sowie der Vereine und Organisationen der Gemeinde unterstützen. Allerdings benötige der FV nun eine eindeutige Satzung, welche bereits an das Finanzamt gesendet wurde. Das Amt habe bereits geantwortet und Änderungen vorgeschlagen.

Nicht sehr kooperativ zeigte sich das Amtsgericht Stuttgart: Dieses habe mitgeteilt, dass durch die Zentralisierung der Vereinsregisterstelle eine Beratung hinsichtlich der Satzung ebenso wie Vorprüfungen nicht möglich sind. Dies sei auch per Gesetzes wegen nicht vorgesehen. Fahrner teilte mit, dass deshalb die Prüfung der Satzung durch die Registerstelle erst mit der Anmeldung des FV vorgenommen werde. Aus diesem Grund werde er die Vereinssatzung noch einem Notar seines Vertrauens zur Durchsicht vorlegen. Fahrner geht davon aus, dass die Gründungsversammlung noch in diesem Jahr stattfinden kann. In diesem Zusammenhang stimmte das Gremium dem Satzungstext zu und beauftragte die Ortschaftsverwaltung gleichzeitig damit, die Gründungsversammlung des Vereins vorzubereiten und die entsprechenden Einladungen auszusprechen.