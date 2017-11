Waldachtal Hilfsbedürftige profitieren von Besuchsdienst

Seit 2008 ist das Begegnungscafé unter der Leitung von Heidi Kugler mit Unterstützung ehrenamtlicher Helferinnen – anfänglich in der "Linde" in Tumlingen – und seit 2010 in der Krone in Hörschweiler jeweils dienstags von 14.30 bis 17 Uhr eine nicht mehr wegzudenkende Einrichtung. Auf Initiative von Heidi Kugler treffen sich Trauernde jeden ersten Donnerstag im Monat zum Trauercafé auch in der "Krone". Ehrenamtliche Helfer wurden speziell dafür geschult. Die Aufwendungen für das Begegnungs- und Trauercafé hat die Artur-Fischer-Stiftung übernommen.