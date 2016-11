Waldachtal Herz unter Stress

In der Eingangshalle und im großen Vortragssaal der Fachklinik Sonnenhof werden den Zuhörern Vorführungen sowie Vortrags- und Informationsveranstaltungen geboten.

Bluthochdruck, Diabetes, hohe Cholesterinspiegel und auch psychosoziale Belastungen seien "stille Killer", die das Herz in Stress versetzen. Von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr informieren die Fachärzte des Sonnenhofs unter Leitung des ärztlichen Direktors Rüdiger Wacker in Vorträgen über Möglichkeiten, diese Risikofaktoren in den Griff zu bekommen.

Zusätzlich können sich die Besucher an den Informationsständen zu Herzsport, gesunder Ernährung und Rehabilitation bei Herzerkrankungen fachkundige Auskünfte holen. Vertreter aus dem Rettungswesen und der Gesundheitsversorgung sind ebenfalls vor Ort.