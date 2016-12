Waldachtal Herbergsuche in der Herz-Jesu-Kirche in Lützenhardt

Das weltveränderte Geschehen von Bethlehem wurde unter der Regie von Gemeindereferentin Ellen Schlenker und ihren Mitarbeiterinnen Sabine Schmid und Katharina Szafran in dem Krippenspiel "Gottes Sohn kam zur Welt" aufgeführt. In ihrem Weihnachtsgruß sagte Schlenker, sie wünsche ein Ankommen an der Krippe ohne Hetze, lichtvolle Zeiten und erhellende Augenblicke.

Alle Kinder umlagerten wie einst die Hirten die Krippe in der Herz-Jesu-Kirche und bestaunten das Jesuskind, das Maria und Josef (Leoni Brenner und Jannis Ziefle) in ihren Armen wiegten. Die Engel (Lilith Blöchle und Leonie Störzer) jubilierten. Die Frohe Botschaft von Bethlehem wurde verkündet und alle stimmten ein in "Vom Himmel hoch". Nick Völker, Silas Störzer, Tobias Held, Mika Ziefle und Tom Steiniger in Hirtenkleidung eilten zum Geburtsort Jesu, um das Wunder zu sehen. Sie brachten Käse, Milch und Butter. Den Wirt spielten Len Luis Ziefle und Anna Bossert. Das Krippenspiel in fünf Szenen brachte das Halleluja-Ereignis aus dem Heiligen Land näher.

Der einheimische Michael Schmid spielte an der Orgel. Es war Gemeindereferentin Ellen Schlenker ein wichtiges Anliegen, den Familien an Heiligabend das Friedenslicht mitzugeben.