Waldachtal Heiner Luz ist gestorben

Zwei Jahre, nachdem er am 1. Januar 1971 dem Sportverein beigetreten ist, führte er den Verein sechs Jahre lang als Vorsitzender. Ab 1980 arbeitete er weiterhin in der Vorstandschaft mit. Und von 1986 an wirkte er mehrere Jahre als Tennis-Abteilungsleiter am Aufbau des weißen Sports in Salzstetten mit.

Sportvereins-Vorsitzender Holger Kreidler sagt: "Die Sportfreunde verlieren mit Heiner Luz eine tragende Säule, welche das Vereinsleben über viele Jahre hinweg mitbestimmt hat." Kreidler zitiert aus der Vereinschronik: "1974 wurden die Weichen für den Bau des Sportheimes gestellt. Mit dem damaligen Altbürgermeister Anton Hönle und dem am 27. Januar 1974 zum Vorsitzenden gewählten Heiner Luz haben sich zwei ganz entscheidende Männer an der Spitze des Vereins für die Realisierung des Sportheimbaus eingesetzt. Mit dem Bau wurde 1975 begonnen. Durch über 7000 Arbeitsstunden von den Vereinsmitgliedern konnte das neue Sportheim am 20. Juli 1980 seiner Bestimmung übergeben werden."

Der vielfach mit Vereinsehrennadeln ausgezeichnete Heiner Luz ist 2004 zum Ehrenmitglied des Sportvereins ernannt worden.