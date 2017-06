Mehr als 40 Personen besuchten die Vereinssporthalle des VfB Cresbach/Waldachtal, da der Verein zu einer Zumba-Party geladen hatte. Bei Discolicht und heißen Rhythmen kam schnell gute Laune auf. Kondition und gute Reaktion waren von Vorteil, wenn man den Anweisungen von Leiterin Bianca Ratzka-Karagiannis folgen wollte. Sie und acht ihrer Kolleginnen brachten die Teilnehmer in kurzer Zeit zum Schwitzen. Dreieinhalb Stunden lang Sport mit Verpflegungspausen kamen bei den Teilnehmern gut an. Für die Bewirtung der Gäste sorgte die Vfff (VfB fit for fun)- Gymnastikgruppe. Foto: Ziefle