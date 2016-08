Waldachtal Gut erholt von einem Motorradunfall

Waldachtal-Salzstetten. In den le tzten Tagen seines mehrmonatigen Heimaturlaubes besuchte Kappler seine Wohltäter in Salzstetten. Vorgestern, am 30. August, ist er nach 21 Flugstunden in sein rund 14 000 Kilometer entferntes Missionsgebiet zurückgekehrt, wo er seit 1972 seelsorgerisch tätig ist.

Diplom-Theologin Anneliese Benz-Pöndl, Kolping Vizepräses Diakon i.R. Wilhelm Pöndl und Walter Maier begrüßten den weit gereisten Missionar herzlich mit einem Willkommensgruß in indonesischer Sprache: "Selamat datang". Vor drei Jahren hatte die Familie Pöndl dem Steyler-Pater eine Übernachtungsmöglichkeit geboten, als er im September 2013 in Salzstetten zu Gast bei der Kolpingsfamilie und beim Seniorennachmittag war und auch Anna Bernhard, die Schwester des Salzstetter Steyler-Provinzials Professor Paul Zepp (1917 bis 2002), besuchte. Zepp war sein Lehrer und Präfekt. Jetzt kam es zu einem freudigen Wiedersehen. Kappler kam wegen der Erkrankung seines 78-jährigen Bruders Richard, dem ehemaligen Dekan in Reutlingen (St. Andreas), in die Nähe von Waldachtal. Von seinem weiteren Bruder Siegfried in Stetten am kalten Markt bekam er ein Auto zur Verfügung gestellt, mit dem er selbst in die Waldachtalgemeinde fuhr.

Der 73-Jährige erzählte von der Entwicklung des Salzstetter Missionsprojektes auf der Insel Flores: Zwei indonesische Erzieherinnen betreuen in Pagong 15 Kinder und zwei weitere in Tanameang (Rote Erde) 20 Kinder. Die Spendenmittel aus Salzstetten möchte der erfahrene Missionar auch für den Kindergarten Pagong einsetzen, der noch über keine sanitären Anlagen und kein Büro verfügt. Kappler berichtete: "Die Kindergartenkinder kommen aus einfachen Verhältnissen, aus armen Familien. Das Geld für die Schule und die Weiterbildung fehlt. Die Leute kämpfen sich durch mit dem Wenigen, was sie haben." Am Meer leben die Indonesier auch vom Fischfang, aber insbesondere von ihren landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Die edlen und wohlschmeckenden Cashew-Nüsse – das sind die teuersten – zählen neben Reis und Mais zu den Hauptprodukten der Steyler-Landwirtschaft. "Wir haben auch Erdnüsse aus eigener Produktion. Diese bauen wir ohne chemische Einflüsse an", versichert der schwäbische Priester, dass Wert auf Bio-Ernährungsmittel gelegt werde. "Kakao-Setzlinge haben wir selber gezogen", sagte Pater Anton. Der Vermittlung des Glaubens ist ihm neben der Hilfe zur Selbsthilfe ein wichtiges Anliegen. Denn: "Glaube ist etwas Konkretes. Dadurch hat das Leben auch einen Sinn!" Hilfe zur Selbsthilfe: Die Arbeit der Steyler in Indonesien trägt schon Früchte: Heute sind schon über 1000 Indonesier in der Steyler-Gesellschaft tätig. Anfang der 1970er-Jahre, so Kappler, habe es dort nur drei einheimische Priester gegeben.