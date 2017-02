Waldachtal Großes Kino für Familie Geiger

Waldachtal-Lützenhardt. Es ist sicher nicht immer einfach, sein Familienschicksal so öffentlich zu machen. Familie Geiger war am Dienstagabend in vielen Wohnzimmern in Deutschland ein großes Thema. Die 200. Sendung von "Zuhause im Glück" wurde auf RTL 2 ausgestrahlt. Das, was am Ende aus den wochenlangen Dreharbeiten rauskam, war zwar großes Herzschmerzkino, aber mit Sensibilität und Bedacht dargestellt und ausgewählt.

Rührende Einblicke

Zunächst konnten alle die, die die Geigers noch nicht kennen, einen Einblick in die Familie bekommen. Auf einem Dorffest haben sich Sandra und Jürgen Geiger kennengelernt, wird berichtet. Die Krankheit von Sandra, die an Multiple Sklerose erkrankt ist, wird gleich zu Beginn der Sendung thematisiert. Jürgen berichtet von seiner großen Liebe. Die Krankheit? "Das ändert an dieser Frau nichts." Sandra wird 2007 ungeplant schwanger, aber die Familie freut sich. Es sei zunächst eine gute Schwangerschaft gewesen. Doch dann: Der Kopf des kleinen Yves alarmiert die Ärztin. Die Prognose: Er wird schwerstbehindert auf die Welt kommen. Doch dann sei ein kleines Wunder geschehen. "Er hat sich bewegt, er hat geschrien", erzählt Mutter Sandra. Weil die Wasserkammern zu voll waren, habe sich das Gehirn nicht so entwickeln können, berichtet Vater Jürgen. Dank intensiver Therapie macht Yves allerdings große Schritte. Dann kommt allerdings der große Rückschlag. Am 10. November 2011 geht es Yves plötzlich sehr schlecht. Shuntsystemdysfunktion. Die Shunts, die bei Yves gesetzt wurden, verstopfen. Seit sechs Jahren lebt das Kind im Wachkoma. 24-Stunden-Rundumbetreuung.