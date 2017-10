Waldachtal Großes Interesse an Aktivitäten in Indien

Botschafterin Mukta Dutta Tomar verbrachte auf Initiative von Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel rund eineinhalb Stunden bei fischer. Zunächst stellte Dirk Schallock, Vorsitzender der Geschäftsführung, der Spitzendiplomatin die Unternehmensgruppe vor. Anschließend stand ein Besuch der fischer Lehrwerkstatt auf dem Programm.

Vor Ort gaben Marc-Sven Mengis, Geschäftsführer Personal, und die technischen Ausbilder der Botschafterin Einblicke in die Ausbildung bei fischer. Praktische Arbeiten präsentierten ihr zudem Auszubildende des ersten Lehrjahres. Schließlich berichtete Christian Meintel, Vertrieb Asien und Middle East, von seinem DH-Studium in der Unternehmensgruppe, bei dem er drei Monate in der fischer Landesgesellschaft in den USA verbrachte. fischer fördert seine Studierenden beispielsweise mit Sprachreisen, einem Auslandsaufenthalt in einer der 46 Landesgesellschaften oder einem Auslandssemester an einer Partneruniversität der Dualen Hochschule. Für dieses Engagement erhielt das Unternehmen im Sommer den "DHBW Dualer Partner Award 2017".

Im Anschluss stellte Johannes Konrad, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing, die Aktivitäten von fischer in Indien vor. Vergangenes Jahr wurde dort die 46. Landesgesellschaft gegründet. Davor war fischer bereits 15 Jahre mit einem Partner im indischen Markt tätig. An den Aktivitäten von fischer in Indien zeigte Tomar Interesse.