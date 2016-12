Waldachtal Großes Engagement gewürdigt

Wurster qualifizierte sich zum Rettungssanitäter und -assistenten. Zudem ließ er sich feuerwehrtechnisch zum Gruppenführer ausbilden. Führungslehrgänge, die Feldkochausbildung, die Erste-Hilfe-Ausbildung und weitere Qualifizierungen folgten. Heute arbeitet Wurster als Disponent in der Integrierten Leitstelle in Freudenstadt. "Du stehst nicht gerne im Vordergrund und agierst lieber in der zweiten Reihe", sagte Johannes Stocker. Wurster erhielt ebenfalls eine Urkunde und Präsente. Bei der Weihnachtsfeier blickte der Kreisverband auch auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Präsident Deckelnick lobte die Arbeit aller haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter. Neue Mitarbeiter seien eingearbeitet worden.

Als er 2013 dem DRK-Kreisverband als Notvorstand beigetreten sei, sei einiges im Argen gelegen, sagte Deckelnick. "Die Altlasten haben uns extrem belastet. Umso erfreuter bin ich über das Geleistete", so Deckelnick. Der Kleidershop in der Kreisgeschäftsstelle sei neu gestaltet worden. Das Rufauto 60 Plus, das der Kreisverband in Kooperation mit dem Stadtseniorenrat Freudenstadt anbiete, werde gut angenommen. Die DRK- Ortsvereine erhielten wieder viele Schulungen. Im kommenden Jahr werde die Kreisgeschäftsstelle in einigen Bereichen ausgeweitet. Eine neue Immobilie sei angeschafft worden und könne dann bezogen werden.