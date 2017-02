Waldachtal Große Unterstützung für die Forschung

Der neue Lehrstuhl in Wien nimmt sich für seine Arbeit die Natur zum Vorbild. Erforscht werden Tragsysteme und Bauwerke auf Basis von Formen in der Natur. "Eine wesentliche Voraussetzung menschlichen Lebens ist ein nachhaltiger Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen", erklärt Klaus Fischer. "Wir wissen aber immer noch zu wenig über die technischen Möglichkeiten, die sich aus der ökologischen und ökonomischen Nutzung vieler Wertstoffe realisieren lassen."

Um in diesem Bereich die Forschung auszubauen, stiftet Fischer eine neue Professur am Institut für konstruktiven Ingenieurbau an der Universität für Bodenkultur Wien. Ziel ist die Etablierung eines neuen Studien- und Forschungsfachs im Bereich des biobasierten Konstruierens. Die interdisziplinäre Professur soll die Bereiche des konstruktiven Entwerfens, der kreativen Gestaltung von Bauwerken und ressourcenschonendes Bauen abdecken.

Die ausgeschriebene Professur ist weltweit einzigartig: Der Fokus liegt auf Design, Entwurf und Konstruktion von Tragsystemen und Bauwerken auf Basis von Formen aus der Natur. Dabei sollen innovative, natürliche Baustoffe unter besonderer Berücksichtigung der Ressourcen- und Energieeffizienz verwendet werden.