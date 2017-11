Waldachtal Große Stimmen in heimeliger Atmosphäre

Konzertbesucher aus dem Kreis Freudenstadt kamen in den Genuss sehr anspruchsvoller Musik. An der barocken Truhe-Orgel trat der international erfahrene Organist Peter Kranefoed mit imponierendem Spiel hervor. Bei diesem Orgel-Positiv ist der Stimmton einen halben Ton höher als heute. Sängerin Lisbeth Rasmussen Juel sagte im Gespräch mit unserer Zeitung: "Man muss sich erst in Rhythmus und Stilart der Musik von San Marco einfinden." Dass mehrere Stimmen im Klang zusammenfinden, sei das Anspruchsvolle: "Stimmen brauchen Charakter und Zusammenspiel." Die Akustik in der Christuskirche fand sie "sehr angenehm". Die einzigartige Klangwirkung in der Kirche schätzt Dirigent Philipp Amelung seit Jahren. Zink-Bläser Arno Paduch als profunder Kenner der historischen Begebenheiten in Venedig erläuterte, dass sich die Chöre und Instrumentalisten in der Basilika San Marco auf verschiedenen Balkonen postiert haben und eine Raumwirkung entfalteten, sodass ein zweiter Dirigent mitwirken musste.