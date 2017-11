Waldachtal Grassi hat Gastauftritt in Bühnenstück

Waldachtal-Tumlingen. Der stellvertretende Vorsitzende und ehemalige Bürgermeister der Gemeinde, Heinz Hornberger, ging nach der Begrüßung auf die Geschichte des Vereins ein. Zur Gründungsversammlung am 24. Januar 1997 erschienen damals über 220 Bürger aus der Gemeinde. Auch Dank der intensiven Mitgliederwerbung der damaligen Feuerwehrabteilungen in Waldachtal konnte der Verein auf 450 Mitglieder anwachsen. "Damit war der KPV der größte Verein in der Gemeinde", erinnerte sich Hornberger. Ebenso hatten die Mitglieder damals das Glück, dass sie in dem Ehrenbürger der Gemeinde – Artur Fischer – einen großen Gönner hatten. Dieser spendete dem jungen Verein stolze 25 000 Euro als Startkapital. Im Jahr 2007 wurde zudem die "Artur Fischer Krankenpflegestiftung" gegründet, welche fortan diverse finanzielle Zuwendungen an die Sozialstation übernahm. Die Kosten für das Begegnungs- und Trauercafé vom KPV wurden ebenfalls von der Stiftung finanziert. Ferner finanzierte Fischer zu seinen Lebzeiten "Bunte Nachmittage" im Gemeindesaal Tumlingen, die von professionellen Künstlern umrahmt wurden. Am 5. Februar 2016 verstarb der Gönner und Förderer des KPV, der auch unzählige Spenden an Kindergärten, Vereine und die Gemeinde leistete. Im Gedenken an Fischer versprach Hornberger, nach der Jubiläumsveranstaltung zusammen mit den Mitgliedern einen Kranz an dessen Grab niederzulegen.

"Es ist schon ein buntes und vielfältiges Programm, das der KPV im Hintergrund anbietet", stellte Bürgermeisterin Annick Grassi in ihrer Ansprache fest. Ihren besonderen Dank richtete Grassi hierbei an Heidi Kugler und die ehrenamtlichen Helfer, die sich für das Begegnungs- und Trauercafé verantwortlich zeigen. Freudig erwartete Grassi das bunte Programm: "Es ist immer wieder beeindruckend, wie viele Vereine in der Gemeinde in der Lage sind, ein umfangreiches Bühnenprogramm auf die Beine zu stellen." Als Vertreter der "reiferen Jugend", wie sich Christan Ehl bezeichnete, schloss dieser sich als Moderator der Veranstaltung den Worten der Bürgermeisterin an: "Das Gute liegt manchmal so nahe."

Dies trifft zumindest auf die Ukulele Harmonists vom Männergesangsverein (MGV) Tumlingen-Hörschweiler-Cresbach zu. Bereits eine Woche zuvor begeisterte die Ukulele-Formation unter der Leitung von Peter Frölich beim 111-jährigen Jubiläum des MGV. Am vergangen Samstag konnte die "Frö(h)liche" Truppe den Gästen des KPV imponieren. Neben dem hawaiianischen Kult-Instrument setzten die Musiker unter anderem auf den Einsatz mehrerer "Kazoo" sowie einem Waschbrett, welches zusammen mit Streichbesen als Rhythmusinstrument gespielt wurde. Originell zeigten sich die Musiker auch in der Auswahl ihres Liedguts. Stücke wie "Silberrausch" und "Schuld war nur der Bossa Nova" gaben dem Publikum die Möglichkeit, sich gesanglich am Geschehen zu beteiligen. Instrumentalstücke, wie etwa die Titelmelodie aus "Der Pate" von Ennio Morricone, sorgten hierbei für große Begeisterung bei den Besuchern.