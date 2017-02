Waldachtal Grassi: "Die Sparmaßnahmen müssen fortgesetzt werden"

Zu schultern hat die Gemeinde in den kommenden drei Jahren die Sanierung und den Umbau der Waldachtalschule, welche in die Gemeinschaftsschule Schopfloch eingebunden ist: Die Gesamtausgaben hierfür in Höhe von 1 322 000 Euro wurden auf die Haushaltsjahre 2017 (268 000 Euro), 2018 (700 000 Euro) und 2019 (354 000 Euro) verteilt. Die Fördermittel für die Maßnahmen werden voraussichtlich 93 800 Euro in 2017, 245 000 Euro in 2018 und 123 900 Euro in 2019 betragen.

Waldachtal will auch eine Steigerung der touristischen Attraktivität (Breitenbachtal) erreichen: Hier wurden 295 000 Euro eingeplant, wovon 88 000 Euro für das Ausbaggern des Lützenhardter Sees und für die anschließende Sanierung aller Wege noch einmal 207 000 Euro anstehen. Aus dem Tourismusförderprogramm des Landes winken hier 50 000 Euro Zuschuss. Im Bereich des Straßen- und Wegebaus ist die Sanierung des historischen Teils des Postbergs geplant, für die rund 182 000 Euro eingeplant wurden. Ein großer Teil des Geldes wird aus dem ELR-Programm (76 500 Euro) und dem Ausgleichsstock des Landes (36 900 Euro) wieder an die Gemeinde erstattet. Letztlich plant die Gemeinde, die Straßenlaternen auf LED-Beleuchtungen umzurüsten. Die Kosten werden auf 100 000 Euro geschätzt.

Grassi stellte klar: "Durch die Auflagen zur Haushaltsgenehmigung 2016 darf sich die Gemeinde nicht weiter verschulden – weitere Kreditaufnahmen sind nicht genehmigungsfähig."