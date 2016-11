Waldachtal Gott ist keine Wunscherfüll-Maschine

Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren konnten etwas Sinnvolles gemeinsam unternehmen und Abwechslung in ihre Herbstlferientage bringen. Die Tage stärkten den Gemeinschaftsinn, das Christliche auf dem Weg sein, machte Appetit, noch mehr über Jesus und Gott zu erfahren. Durch die Taufe sind die Kinder Christen.

Die beiden Gemeindereferentinnen Elisabeth Schemminger und Ellen Schlenker teilten sich die Leitung für die Moderation und die Liturgie. Unterstützt wurden sie von einem Team mit Simone Bischof, Annette Hug-Stäb, Bettina Dieterle, Claudia Hein, Martina Hettich, Enrico Wobig, Sofia Antunes und Karin Deuster.

Outdoor-Erlebnisse und Workshops sorgen für reichlich Abwechslung

D ie Schatzsuche startete am ersten Tag mit Stationen rund um die Martinskirche in Pfalzgrafenweiler, um das weiterführende Lösungswort "Der Schatz befindet sich hinter der Kirche" zu finden. Dort kamen aus der "Schatzkiste der Sinne" Goldtaler und das Gleichnis vom Schatz auf dem Acker hervor. Einer der Workshop-Aufgaben im katholischen Gemeindezentrum Lützenhardt war anderntags, einen Bibel-Kuchen zu backen. Zehn passende Bibelstellen bildeten die Grundlage für Mehl, Honig, Datteln und Mandeln. Der Schatzfund im Umkreis der Herz-Jesu-Kirche bezog sich auf die biblische Geschichte vom verlorenen Schaf. Zum Abschlusstag kamen 26 Kinder in das katholische Gemeindezentrum nach Salzstetten, um mehr über das Beten zu erfahren. "Da hilft nur noch beten", sei ein heidnischer Spruch. Christen glauben: Gott hilft – nicht mein Gebet. Formuliert wurde der Gebetswunsch: "Gib mir eine Zwei in Mathe." Doch Gott ist keine Wunscherfüll-Maschine. So sei es beim Beten auch, erklärte Schemminger: "Es kommt vielleicht was ganz Anderes, was Besseres." Mit Gott reden könne man beispielsweise über den Alltag. Für andere Menschen zu beten, sei genauso naheliegend, wie Wünsche und Bitten zu formulieren.

Für reichlich Abwechslung und Outdoor-Erlebnisse sorgten Workshops: Jonglierbälle basteln und jonglieren lernen, Wohlfühl-Öle für Körper und Seele selber herstellen, Ledersachen basteln wie trendige Schlüsselanhänger und mittels Nagelbildern Muster gestalten.

Musikalisch umrahmt wurde der gemeinsame Kindergottesdienst durch das Musik-Trio von St. Martin aus Pfalzgrafenweiler mit Dorothea Schaber (Gitarre), Karin Deuster (Querflöte) und Ingrid Rentschler (Flöte/afrikanische Trommel Djambe). Nach der dreitägigen Suche quer durch die Gemeinden der Seelsorgeeinheit ist es Xenia alias Elmar Goldzahn gelungen, die Schatzkiste zu finden, aus der Geschenktüten mit Bibeltexten für Kinder zum Vorschein kamen: "Wo dein Herz ist, da ist auch dein Schatz", und "Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Liebt einander wie ich euch geliebt habe." Diese christliche Botschaft konnten die Kinder von den Kinderbibeltagen als Schatz mit nach Hause nehmen.

Übernachtet haben die Kinder zum Abschluss im katholischen Gemeindezentrum in Salzstetten. Unter Regie des Jugendkreises mit Gemeinereferentin Elisabeth Schemminger, Jana Burster, Kathrin Dambietz, Sabine Schmid, Laura Silber, Julia Stasch, Bianca Szafran und Enrico Wobig stellten sie Burger fürs Essen her und machten Gemeinschaftsspiele. Nach einer mehr oder weniger geruhsamen Nacht im Schlafsack respektive auf Isomatte wurden die Kinderbibeltage mit einem gemeinsamen Frühstück beschlossen.