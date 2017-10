Waldachtal "Gott hat mein Leben umgekrempelt"

Waldachtal-Hörschweiler/Tumlingen. Aus dem Häuschen waren die 50 Teilnehmer der Jugendwoche des EC Hörschweiler/Tumlingen, als der Powerstyler seine tänzerischen Begabungen leidenschaftlich aufs Parkett legte. Er animierte die Teenager, mitzumachen, mit zu hüpfen und Freunde zu umarmen: "Wagt es, jeden Tag ins Unbekannte zu springen", lautete seine Botschaft.

Dies sei eine wichtige Lektion des Tanzens: "Geht Schritte vorwärts, lasst euch ein mit Jesus." Sebbo erzählte von seinen Augen öffnenden Erfahrungen als Teilnehmer der RTL-Fernsehshow, die melodramatisch inszeniert worden sei. "Nichts davon war echt. Ich war nie in Live-Shows", resümierte er seinen Blick hinter die Kulissen des Fernsehens. Zumindest gelang es dem Tanz-Coach und Trainer, live in Hörschweiler die Jugendlichen zu elektrisieren, bis tatsächlich der Rauchmelder Alarm schlug. Grund: Die Verneblungs-Anlage. Als 13-Jähriger habe er Mädchen antanzen wollen und seine Eltern bekamen die Krise. Heute lebt der Breakdancer mit einem Bein in Singapur der Liebe wegen und mit einem Bein in Deutschland.

Anhand einer Pyramide erläuterte der aus Neubulach stammende Jugendpastor Michael "Michi" Bauer die Bedürfnisse der Menschen von heute. Selbstverwirklichung und Ich-Bezogenheit dominieren und soziale Netzwerke werden als unverzichtbar gehalten. Im pubertären Alter sei es vielfach schwierig, den Eltern und Lehrern zuzuhören und zu gehorchen. Michi appellierte an die Wertschätzung der Lebenserfahrenen. Obendrein bestimmten Egoismus, Neid, Eifersucht und Streit unseren Alltag.