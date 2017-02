Waldachtal Gewässer Waldachtals werden überprüft

Natürlich wurden auch das Gewässer und die Uferbereiche des Sandbühlsees gepflegt – auch mit der Unterstützung des Gemeindebauhofs, dessen Mitarbeitern Paffrath ausdrücklich dankte.

Nach wie vor fraglich sei für Paffrath die Inbetriebnahme einer Aquamotec-Anlage für den Sandbühlsee, wie sie bereits in Lützenhardt im Einsatz ist. Ob diese Anlage überhaupt in der Lage sein wird, das Gewässer rein zu halten, wird sich erst noch im Anlagensee in Lützenhardt beweisen müssen. "Wir wissen, dass eine solche Anlage fünf Jahre Betriebszeit braucht, um erste Ergebnisse zu liefern", sagte Paffrath.

Jugendwart Michael Herzog freut sich über eine aktive Jugend, die unter seiner Leitung eine neue Angeltechnik mit Hilfe eines "Bodentasters" erlernt haben. In diesem Jahr will Herzog mit seinen Schützlingen nach Wolfach zur Lachszucht fahren.

Laut Kassierer Dieter Maile steht der Verein trotz einem geringen Verlust auf gesunden Füßen. "Wir sind überlebensfähig", grinste der Kassier. Bürgermeisterin Annick Grassi bestätigte in ihrer Grußrede an den Verein, dass in diesem Jahr die Gewässer Waldachtals überprüft werden. Hier stehen vor allem die Dammbauwerksprüfungen an. "Ob auch der Sandbühlsee dabei komplett oder nur teilweise abgelassen werden muss, steht noch in Frage", sagte sie.

Anfischen im April

Der ASV richtet derweil seinen Blick nach vorne und plant bereits am 2. April das Anfischen. Die Aktiven werden in diesem Jahr voraussichtlich auch verschiedene Fischerfeste besuchen – unter anderem auch jenes beim Nachbar Salzstetten am 18. Juni. Das eigene Fischerfest plant der ASV von Samstag, 22. Juli bis Sonntag, 23. Juli dieses Jahres. Paffrath wies darauf hin, dass der See zur Vorbereitung für das Fest ab dem 10. Juli für Angler gesperrt sein wird.