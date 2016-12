Waldachtal Gemeinde klagt gegen Flüchtlingsunterkunft

Das RP bezeichnete auch die Alternativlösung der Betreiberin der Klinik am Zauberwald (Lützenhardt), statt der Belegung des Sattelacker Hofs Wohncontainer am Mühlweg 8 in Lützenhardt zu nutzen, als keinen adäquaten Ersatz für eine geeignete Unterkunft. Das RP verneinte auch die Frage, ob eine Flüchtlingsunterkunft mit 120 Bewohnern typischerweise Auswirkungen für einen Klinikbetrieb haben könne, der sich in 265 Metern Entfernung befindet. Die erhöhte Anwesenheit von Flüchtlingen in der Umgebung der Klinik am Zauberwald sei nicht als baurechtliches Kriterium zu betrachten.

Das RP geht noch weiter und bezieht sich auf ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofes (VGH) Baden Württemberg vom 23. Juni 2016, das im wesentlichen urteilte: "Im Baurecht gibt es keinen Milieuschutz." Daher könne auch eine besondere Rücksichtnahme auf die besonderen Bedürfnisse bestimmter Patientengruppen nicht verlangt werden.

Die Klage, die die Gemeindeverwaltung nun beim Verwaltungsgericht Karlsruhe einreichen wird, wird sich gegen die Erteilung der Baugenehmigung (Nutzungsänderung) des GVV Dornstetten richten müssen.