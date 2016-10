Waldachtal "Gebt den Menschen Heimat in ihrem Land"

Auch das afrikanische Projekt "Straßenkinder in Kinshasa" ist der Kolpingsfamilie ans Herz gewachsen. In Kongos Hauptstadt leben mehr als 20 000 Kinder auf der Straße. Die Steyler Mission bemüht sich um die obdachlos gewordenen Mädchen und Jungen, die oftmals nur auf einem Stück Karton am Straßenrand schlafen. Hunderte Straßenkinder konnten in die Wohnheime der Steyler aufgenommen werden. Das ursprüngliche Werk des belgischen Steyler-Paters Frank Roelants betreibt eine eigene Bäckerei und Schneiderwerkstatt sowie landwirtschaftliche Projekte. Nach Abschluss ihrer Ausbildung sollen die Jugendlichen selbst ihren Lebensunterhalt verdienen. Durch Zuwendung, Aufnahme, Bildung und Ausbildung zeigen die Steyler den Straßenkindern Perspektiven auf.

Auf der Blumeninsel Flores in Indonesien, unweit von Bali, arbeitet der schwäbische Steyler-Pater Anton Kappler mit den Christen vor Ort zusammen. Spendengelder aus der Heimat investiert er in landwirtschaftliche Projekte und in die Bildung, um den jungen Menschen Zukunftschancen zu eröffnen. Die Arbeit im Kindergarten nach deutschem Vorbild und die Ausbildung junger Frauen via Fernstudium zu Erzieherinnen stehen im Fokus.

Der 73-jährige Neresheimer besuchte auf seinem Heimaturlaub im August dieses Jahr erneut die Kolpingsfamilie Salzstetten, um seinen Wohltätern zu danken und über seine Missionsarbeit aus erster Hand zu informieren.

Zu einem Erfolgsmodell wurde das Missionsprojekt der Benediktiner in Kilimahewa in Tansania. Nach dem Aufbau einer neuen Pfarrei mit funktionierender Infrastruktur an der Ostküste konnte die seelsorgerliche Betreuung jetzt in einheimische Hände übergeben werden. Viele Jahre lang flossen die Spenden aus Salzstetten in das Hospital, das kompetente medizinische Hilfe anbieten kann.

Das Vorzeigeprojekt der deutschen Missions-Benediktiner steht jetzt in der Verantwortung der katholischen Diözese Daressalam unter der Leitung von Polycarp Kardinal Pengo mit seinen mehr als 1,5 Millionen Katholiken. Weil die Afrikaner jetzt selbst für sich sorgen können, wurde das Projekt Tansania aus der Aktion Entwicklungshilfe der Kolpingsfamilie herausgenommen.