Waldachtal Gäste haben "Rendezvous in der Schreinerei"

"Altholz wurde sehr nachgefragt", bestätigten Ralf und Beate Bohnet von Wohnwunder, freiRaum und Schreinerei Bohnet. Auch Zirbe-Holz – die Zirbe gilt als Königin der Alpen – fand Gefallen.

Tanja und Axel Martini von Maler Martini fanden ein tolles Echo für ihre neue Idee einer modernen Lounge, präsentierten Bio-Vinylböden und Ledertapeten als Neuheiten. Manfred und Ulrike Nafz von Nafz Heizung & Sanitär aus Horb-Altheim weckten Interesse für Haustechnik, Wasserenthärtungsanlagen und moderne Dusch-WCs. Goldschmiedin Ute Kohler aus Unterwaldach zeigte fantasievollen Schmuck. Ein reichhaltiges Angebot an kreativen Advents- und Weihnachtsartikeln von Naturfloristik Gänseblümchen Ute Krafczyk aus Baiersbronn fand interessierte Abnehmer. Leckeres in der Vorweihnachtszeit bot die Bäckerei, Konditorei und Confiserie Volker Klumpp aus Baiersbronn-Obertal. Erlesene Tropfen aus dem Badischen kredenzte der Winzerhof Doll aus Kappelrodeck. Viel Beachtung fand die KaLLe-Kunstausstellung der Tumlinger Künstlerin Karin Letzgus: Die kreative Malerin trat auch live in Aktion. Speziell für die Kunden der Aussteller legte Michael Würfele als DJ bei der Schallplatten-Party "Rendezvous in der Schreinerei" die schwarzen Scheiben auf. Nostalgie pur.

Ralf und Beate Bohnet von Gastgeber Wohnwunder Bohnet und Schreinerei konnten eine positive Bilanz ziehen: "Es war ein super tolles Wochenende mit vielen Besuchern und netten Gesprächen und ein gutes Miteinander der Aussteller."