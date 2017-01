Waldachtal Gärbeschleuniger entpuppt sich als Bio-Dünger

Waldachtal-Tumlingen. Mit zwei Liedern hieß der Männergesangsverein (MGV) Harmonie, unter der Leitung von Hartmut Roman seine Gäste zu Beginn Willkommen, bevor sich der Vorhang für das sehnsüchtig erwartete Schauspiel öffnete.

In der Stube von Gottlieb (Uli Frey) und Rosa Öchsle (Simone Frey) in Tumlingen herrscht Vorfreude auf das Jahrhundert-Jubiläum des örtlichen Gesangsvereins. Wolfi (Markus Steimle), Oskar (Martin Abberger) und Eugen (Peter Frölich) mit Ehefrau Frieda (Susanne Wahl) haben sich bei den Öchsle’s eingefunden, um die Frage des alkoholischen Angebots beim Jubiläum zu klären. Für Gottlieb ist die Frage schnell geklärt. Sein edles Tröpfchen im Keller, der "Jahrhundertmost" soll die Gäste verköstigen. Bio-Bauer Wolfie hingegen preist seinen Most als ebenbürtig an, was letztlich in einer wilden Diskussion endet.

Noch vor dem Eintreffen der Journalistin Petra Petzig (Helga Dengler) gibt sich der unerwünschte Verlobte von Gottliebs Tochter geschlagen und verlässt beleidigt den Raum. Dem bereits gut angetrunkenen Eugen scheint es weniger zu interessieren, welcher Most letztendlich serviert wird, Hauptsache irgendein Most. So erklärt er sich auch als Erster bereit, eine volle Kanne aus dem Keller für eine Kostprobe zu zapfen. Während Oskar seine Freunde und die Reporterin mit seinen gedichteten Ausführungen plagt, quält Tochter Lydia Öchsle (Verena Dengler) in ihrem Zimmer ihre Stimmbänder, um für den Solo-Auftritt beim Jubiläum gerüstet zu sein. Die hinterlistige Freundin Luzi (Lena Seid) unterstützt das nicht vorhandene gesangliche Talent Lydias und stiftet sie sogar an, sich bei "Deutschland sucht den Superstar" zu bewerben, was in einer Blamage enden soll.