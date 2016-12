Waldachtal Für viele ist die Abschiebung aufgehoben

Zur Erklärung, warum die Flüchtlinge so lange keinen Asylantrag beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) stellen konnten, sagte Sozialamtsleiterin Stefanie Simet: "Anfang des Jahres 2015 gestaltete sich die Situation so, dass das BAMF die Asylanträge nicht zeitnah aufnehmen konnte. Die Asylsuchenden wurden vor der Antragsstellung an die Landkreise zugewiesen, so dass diese gar nicht die Möglichkeit hatten, einen Antrag auf Asyl zu stellen." Erst nach längerer Zeit sei ein Anruf des BAMF im Landratsamt eingegangen, dass Kapazitäten frei seien und die noch fehlenden Asylanträge gestellt werden könnten. Das Landratsamt habe im Spätsommer 2016 dann Sammelfahrten organisiert, um die schon weit über ein Jahr in Talheim lebenden Flüchtlinge zur Antragsstellung zu fahren.