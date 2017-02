Waldachtal Friedrich Gerhard ist Orstvorsteher

Waldachtal-Cresbach. Um allen Bürgern der Ortsteile von Cresbach (Oberwaldach, Unterwaldach und Vesperweiler) die Möglichkeit zu geben, sich als Ortsvorsteher nominieren zu lassen, wurde die Wahl dieses Amtes in der Januarsitzung auf Antrag von Rat Friedrich Gerhard auf die jüngste Ortschaftsratsitzung verlegt. So wohnten dieser wichtigen Sitzung neben Bürgermeisterin Annick Grassi und Hauptamtsleiter Marcus Türk auch einige interessierte Bürger der Sitzung und der Wahl zum neuen OV von Cresbach bei. Der stellvertretende Ortsvorsteher Thomas Schittenhelm richtete zunächst die Frage an das Gremium, ob aus der Mitte des Rats ein Kandidat vorgeschlagen werde. Was dann folgte, mutete schon etwas seltsam an: Keiner der Räte äußerte sich zu der Frage Schittenhelms. Auf dessen Frage: "Fühlt sich jemand seitens des Gremiums berufen zu diesem Amt?", stellte sich wenig später und nach erneutem Schweigen Rat Gebhard Weißgerber zur Verfügung. Er habe, so führte er dann aus, genügend Zeit gehabt, sich über dieses durchaus ernst zu nehmende Amt reichlich Gedanken zu machen. Er ergänzte, dass er letztlich zu dem Entschluss gekommen sei, sich einer Kandidatur zu stellen. Direkt danach kam Leben in die Sitzung, als Rat Friedrich Gerhard zur Überraschung einiger und als Reaktion auf Weißgerbers Kandidatur das Wort ergriff. "Ich denke, Konkurrenz belebt das Geschäft", begründete Gerhard seine Wortmeldung zunächst. Gleichzeitig mit dieser Wortmeldung kandidierte nun plötzlich und unerwartet Gerhard selbst für dieses Amt. Zur Bewerbung Weißgerbers äußerte er Bedenken und bekräftigte diese mit der Befürchtung, wenn Weißgerber zum OV gewählt werden würde, könne daraus ein Interessenskonflikt wegen seines Vorstandamts beim Förderverein Bürgerhaus entstehen.

Bürgermeisterin Annick Grassi sah in diesem Argument kein Hinderungsgrund, dass Weißgerber als OV nicht wählbar sei. Sie kommentierte Gerhards Einwand mit dem üblichen Prozedere, welches das als befangen geltende Ratsmitglied zu befolgen habe: "Ist bei einem Ratsmitglied eine Befangenheit zu einem Beratungs- oder Beschlussvorschlag festzustellen, so muss dieses vom Tisch abrücken oder gar den Raum verlassen, sollte es sich um eine nichtöffentliche Sitzung handeln", erklärte Grassi.

Daran schloss sich die geheime Wahl zum neuen Ortsvorsteher an. Im ersten Wahlgang erhielten Gerhard und Weißgerber jeweils vier von zehn Stimmen, eine Stimme fiel auf Thomas Schittenhelm und eine Stimme auf Sabine Kübler. Damit hatte der Rat für ein erstes "Patt" gesorgt.