Waldachtal Freiwillige Feuerwehr Salzstetten löst sich auf

Frust aus Vergangenheit

Wir hatten immer den Eindruck und das Gefühl, dass wir im Waldachtal nicht gebraucht und anerkannt wurden." Viel Frust aus der Vergangenheit kommt hoch. Gunkel: "Es wurden im Waldachtal Dinge entschieden, ohne dass wir informiert wurden. Angeblich gab es nichts zu besprechen." Aber in jenem Zeitraum wurde das Feuerwehrhaus Waldachtal gebaut, Fahrzeuge und zu guter letzt Tagesdienst-Uniformen für 25 000 Euro beschafft, ohne dass wir Kenntnis davon hatten." Joachim Luger: "Wir wurden immer vor vollendete Tatsachen gestellt."

Seit drei Jahren sei bekannt, dass Salzstetten Probleme mit dem TÜV habe und das 29 Jahre alte Fahrzeug ersetzt werden müsse. "Seither gab es keine richtige Aussprache mit dem Gesamtkommandanten und der Bürgermeisterin. Beide meinen: "Eigentlich keine richtigen Vorschläge, außer, dass wir als Ersatz das alte Fahrzeug von Cresbach übernehmen könnten. Doch dieses ist noch älter als unseres und von der Ausstattung her schlechter. Das Problem wäre nur aufgeschoben." Das Salzstetter Löschfahrzeug LF 8, Baujahr 1987, kommt aufgrund der Schäden in dem Aufbau (Ausrüstung) nicht mehr durch den TÜV. "In den 15 Jahre alten Mannschaftstransportwagen MTW, den wir vor acht Jahren bekamen, haben wir zu den 10 000 Euro der Gemeinde, für die sich der Kreisbrandmeister stark machte, auch eigene Mittel investiert: Zu den Eigenleistungen (Funk-Einbau, Blaulicht/Martinshorn) haben wir etwa 3000 Euro aufgebracht."

Eigene Lösungsvorschläge zum Erhalt der Abteilung Salzstetten mittels Spendenaufkommen wurden verworfen. Gunkel: "Unverständlich ist, warum wir bis heute keine Spenden annehmen dürfen. In der Feuerwehrsatzung steht drin, dass wir Spenden annehmen dürfen. Im Feuerwehr-Bedarfsplan von vor etwa acht Jahren, der immer noch gilt, steht eigentlich drin, dass wir 2017 ein neues Fahrzeug für Salzstetten bekommen sollten. Im Vertrag vom Gemeindezusammenschluss 1974 wurde manifestiert, dass Salzstetten den Anspruch auf eine eigene Feuerwehr hat." Jede Gemeinde habe ihre eigene Struktur und Strategie. Gunkel: "Damit war es klar, wenn das neue Gebäude für die Waldachtaler Wehr an diesem Standort gebaut wird, gibt es längerfristig keine Abteilungswehren mehr. In diesem Fall gibt es auch keine Zuschüsse mehr vom Land für Abteilungswehren wie wir. Feuerwehrtechnisch haben wir also kein Argument mehr." Gunkel, der bemerkenswerter Weise auch stellvertretender Gesamtkommandant der Feuerwehr Waldachtal ist, räumte ein: "Das Feuerwehrhaus Waldachtal ist Klasse. Wir haben auch zwei Jahre dort geübt." Aber die Salzstetter hätten sich nie so richtig dazu gehörig gefühlt. Dies sei der Hauptgrund, warum das Miteinander so schwer falle. Joachim Luger: "Waldachtals Feuerwehrkommandant hätte mehr auf Salzstettens Martin Gunkel zukommen können, dann wäre es vielleicht anders gelaufen. Mit den Waldachtaler Feuerwehrkameraden sind wir eigentlich gut ausgekommen, aber im Hintergrund gab es viel Neid und Sticheleien."

Was machen die Anwärter?

Nach ihrer Einschätzung wird ein Großteil der noch 14 aktiven Kameraden nicht zur Feuerwehr Waldachtal gehen. Viele hören wohl ganz auf. Einer werde wahrscheinlich zur Nachbarwehr Altheim gehen. Im Raum steht auch: Was machen die acht weiteren Feuerwehr-Anwärter aus Salzstetten, die noch auf die Ausbildung warten. Zurecht rücken wollten beide Gesprächspartner auch eine Fehlinformation über die Salzstetter Wehr: "Wir verfügen über fünf einsatztaugliche Atemschutzträger, nicht nur über einen." Vor geraumer Zeit hatte Salzstetten noch 16 Feuerwehr-Mitglieder und acht Anwärter.

Die Weiterführung der Abteilung Salzstetten ist ein absurdum. Fakt ist, dass der Ortschafts- und Gemeindeverwaltung aktuell die Hände gebunden sind. Ortsvorsteher Wolfgang Fahrner formulierte es in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates: "Wir sind von der Zustimmung des Kreisbrandmeisters und des Landratsamtes abhängig."

Was geschieht mit dem ganzen Inventar und der Ausstattung? Das Gebäude, in dem das Feuerwehrhaus Salzstetten untergebracht ist, befindet sich im Besitz der Gemeinde. Gunkel und Luger überlegen: "Was uns im Magen liegt, ist, was aus unserem Feuerwehrhaus wird. In unserem Sinne wäre es, wenn die Salzstetter Vereine das Haus nutzen könnten. Die Arbeit und Energie, die wir und unsere Vorgänger in das Feuerwehrhaus hineingesteckt haben, sollen nicht umsonst gewesen sein." Denn: In den Um- und Ausbau des Salzstetter Feuerwehrhauses und den Neubau des Geräteschuppens haben die früheren Kameraden und teilweise auch noch heute aktive in den Jahren 1990 bis 1992 knapp 6000 freiwillige Arbeitsstunden und rund 50 000 Deutsche Mark Eigenkapital investiert. Also insgesamt eine Wertschöpfung von mehr als 100 000 Deutsche Mark. "Wir haben immer sparsam gehaushaltet: In all den Jahren haben wir den Bauhof der Gemeinde so gut wie nie in Anspruch genommen. In unser Florianstüble/Unterrichtsraum haben wir einen Holzofen eingebaut, sind selbst in den Wald gegangen, um Holz zu machen. Und 25 Kleiderspinde haben wir selber gekauft." Feuerwehrtechnik und Uniformen/Schutzkleidung sei im Besitz der Gemeinde Waldachtal und geht auf die Feuerwehr Waldachtal über. "Bestuhlung, Kücheneinrichtung, Mediengeräte und ein Zelt aus dem Besitz der örtlichen Wehr wollen wir für ein mögliches Salzstetter Vereinshaus spenden", teilten Gunkel und Luger mit.

Fazit: Für Außenstehende mögen die Umstände für das Aus der Freiwilligen Feuerwehr Salzstetten nicht leicht nachzuvollziehen sein. Zu viel Porzellan wurde schon zerschlagen.

Fehler aus der Vergangenheit und zum Teil auch persönliche Animositäten mögen zur Verfestigung der Fronten beigetragen haben. Ressentiments hätte man früher an einem runden Tisch aufarbeiten sollen. Bei größerer Gesprächsintensität wäre eine andere Lösung möglich gewesen.

Aber jetzt ist schon zu viel Wasser den Bach hinuntergelaufen.