Waldachtal Forstbetrieb wieder erfolgreich

Revierförster Ferdinand Schorpp und Forstdirektor Dieter Zuleger erläuterten hierzu die Einzelheiten. Insgesamt zogen die Förster ein durchweg positives Fazit: Statt dem vorsichtig geplanten Erlös von rund 27 000 Euro nahm der Forst nämlich 50 000 Euro für die Gemeinde ein. Für 2017 rechnet der Forstbetrieb mit einem Gewinn von rund 60 000 Euro. Die Holzpreise sind dank der momentanen konstanten Nachfrage in allen Sortimenten vorerst stabil, jedoch weist die Entwicklung für das kommende Jahr aus heutiger Sicht einen geringfügigen konjunkturellen Rückgang auf, was unter Umständen leicht sinkende Holzpreise erwarten lässt. Wie in den Jahren zuvor glänzt Revierförster Schorpp im Bereich "Zukunftssicherung des Waldes": Schorpp ließ insgesamt 24 000 Bäumchen pflanzen, was eine Steigerung um 15500 gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Den größten Teil des Holzeinschlags von insgesamt 6000 Festmetern (fm) Holz führte der Forst 2016 in Tumlingen mit 2100 fm und in Salzstetten mit 1520 fm aus.

In nächsten Jahr hält der Forstbetrieb mit geplanten 5400 fm die Holzernte in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Geplant sind neben 330 fm an verschiedenen Waldorten die Ernte von 450 fm in Cresbach, 1570 fm in Salzstetten, 1350 fm in Tumlingen und 1700 fm in Hörschweiler.