Waldachtal Förderverein Bildungshaus hat Ziel erreicht

Waldachtal-Salzstetten. Exakt ein Jahr sei es her, so die Vorsitzende in ihrem Bericht, dass das Projekt MGR gestartet wurde. Zunächst stand da nur die Idee, Senioren der Gemeinde Waldachtal und Kinder des Bildungshauses in einem gemeinsamen Raum zusammenzubringen. Um dies zu verwirklichen, musste der FV richtig viel Geld einsammeln. Mit diesem Vorhaben preschten die engagierten Mitglieder rund um Zink-Jakobeit in eine hoheitliche Aufgabe, die eigentlich der Gemeinde als Pflichtaufgabe zugeschrieben werden muss.

Dass der Vermögens- und Verwaltungshaushalt der Gemeinde sich alles andere als rosig präsentiert, musste der FV spätestens dann erfahren, als der Gemeinderat einen Zuschuss für das Vorhaben MGR im April diesen Jahres ablehnen musste (wir berichteten).

Doch das hielt den FV nicht auf: Viele Spender und Sponsoren beteiligten sich am Vorhaben des FV, um in Salzstetter Bildungshaus ein Vorzeigeprojekt zu erschaffen. Und genau dies wurde auch erreicht.