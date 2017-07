Waldachtal fischer erhält Auszeichnungen

Ausschlaggebende Kriterien für den DHBW Dualer Partner Award 2017 waren: Einsätze der DH-Studenten in Fachabteilungen mit internationalen Schnittstellen, Auslandsaufenthalte in einer der insgesamt 46 fischer Landesgesellschaften, Sprachreisen, Theoriesemester an einer ausländischen Partneruniversität der Dualen Hochschule. Dieses ganzheitliche Konzept, welches den Schwarzwald international verbindet, besitzt laut der Jury "Ausstrahlungswirkung und Modellcharakter".

Weiter befand die Jury: "In den sehr gut ausgearbeiteten und geplanten Auslandsphasen übernehmen die Studierenden auch ›abroad‹ eigenverantwortlich Projektaufgaben und setzen sich über ihre fachliche Qualifikation hinaus mit politischen, wirtschaftlichen und sozialen Themen auseinander, beispielsweise bei Diskussionen oder Gesprächsrunden mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Sport."

Ausschlaggebend für die zweite Auszeichnung "Deutschlands beste Jobs mit Zukunft" durch "Focus Money" war die Entwicklung der Mitarbeiterzahl, des Umsatzes und des Gewinns in den Jahren 2011 bis 2015.

Die aktuellen Auszeichnungen für fischer reihen sich ein in eine Vielzahl von Awards, die die Unternehmensgruppe in den vergangenen Jahren erhalten hat.