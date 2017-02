Waldachtal fischer erforscht die Passionsblume

2007 kam Schätzle dann nach Tumlingen, wurde Leiter für Forschung Technologietransfer und Vorentwicklung. Klar, dass der "Schwerlastanker" einer seiner Hauptschwerpunkte blieb. Schätzle: "Dabei beschäftigen uns mehrere Dinge: Wie können wir mit solchen Systemen extrem wechselnde Lasten wie beispielsweise die eines Aufzugs oder eines Erdbebens abfangen?"

Das zweite Problem: Das sogenannte Kriechen. Schätzle: "Das kennt man beispielsweise von jahrhundertealten Kirchenfenstern. Die sind unten dicker als oben, weil das Material kriecht. Solche Effekte gibt es natürlich auch bei Dübeln oder Befestigungssystemen." Bisher wurde das simuliert, indem man – vereinfacht gesagt – einfach lange genug an den Dübeln durch Maschinen ziehen lässt. So ähnlich wie die Sessel-Tester bei Ikea, wo Metallplatten durch Roboter immer wieder auf die Polster drücken.

Schätzle: "Mit diesen Methoden können wir das Kriechen eines Dübels für 50 Jahre voraussagen. Inzwischen gibt es aber immer mehr Anfragen von Kunden, die diese Eigenschaften für 100 oder 150 Jahre präzise vorausgesagt haben wollen. Wenn man beispielsweise an Jahrhundertprojekte wie den Gotthardtunnel oder den Schiefen Turm von Pisa denkt, sicherlich verständlich."

Also. Warum schaut man nicht mal, wie die Natur das Problem löst? Genau deshalb hat fischer gemeinsam mit der Universität in Freiburg und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) in Karlsruhe das erforscht. Das Projekt heißt BioLast. 900 000 Euro gab es vom Bundesministerium für Forschung dazu.

Und hier kommt wieder die Passionsblume ins Spiel. Denn: Sie ist die einzige Pflanze unter den Rankgewächsen, die sich mit Haftscheiben "festklammert". Noch interessanter: Sie hat zwar Haftwurzeln, doch die Haftkraft nimmt nicht mit der Anzahl der Wurzeln zu, sondern die Wurzeln entwickeln mit der Zeit mehr Kraft. Doch wie macht die Passionsblume das nur? Die Uni Karlsruhe hat die Passionsblume auseinandergenommen. Schätzle: "Das Geheimnis liegt im Haftpad an sich. Es enthält sowohl harte als auch weiche Strukturen." Das KIT hat dann mit seiner mikroskopischen Technik es geschafft, den sogenannten "Lastenleistungs-Mechanismus" der Passionsblume sichtbar zu machen. Schätzle: "Auf mikroskopisch sichtbarer Ebene können wir damit das Kriechen unter Belastung viel genauer analysieren und vorherberechnen – in einem Drei-Minuten-Experiment." Und genau diese Technologie hat jetzt auch Schätzle in seinem Labor, um die Dübel von morgen zu analysieren. Diese Mikro-Technik mit dem Experiment hat auch den Vorteil, dass man für Befestigungssysteme für Parkhäuser oder Unterwassertunnel auch gleich noch Salz oder andere Stoffe mit einbringen kann, um zu sehen, wie das Gesamt-Dübelsystem reagiert.

Schätzle: "Das Potenzial dieser neuen Technik ist gewaltig. Die wissenschaftliche Welt versucht seit Jahrzehnten, das zu lösen. Wir sind überzeugt, damit einen Durchbruch gefunden zu haben."

Die zweite wichtige Erkenntnis aus dem BioLast-Projekt: Auch Perlmutt wurde intensivst analysiert. Schätzle: "Das Material besteht aus extrem harten Plättchen und einem weichen Kleber." Dieser Mix führe dazu, dass durch die weichen Strukturen im Material hohe Belastungen von außen vernichtet werden könnten, ohne dass das Perlmutt breche. Und das führt zu einer neuen "Klebstoff"-Idee, so Schätzle: "Wenn man hier kleinste Kristalle in der richtigen Form beim Kleben erzeugen kann, dann ist dieses neue Befestigungssystem viel belastungsfähiger."

Genügend wissenschaftliches Material, um aus dem alten guten Fischer-Dübel erdbebensichere Befestigungssysteme zu machen. Und Firmenchef Klaus Fischer setzt auch sonst auf neue Technik und Entwicklungen. Denn er weiß: Auch die Zukunft von Fischer dürfte blühen, wenn man beim Thema Bau auch in der Forschung den Finger am Puls der Zeit hat. Auch hier lernt Fischer von der Natur. Hintergrund: Im Rahmen von Industrie 4.0 plant beispielsweise der Hafen Rotterdam, jede Menge 3-D-Drucker aufzubauen. Damit Firmen aus aller Welt hier ihre Teile ausdrucken lassen können, um sie von Rotterdam aus weiter zu verschicken.

Im Baubereich heißt das: Architekten nutzen inzwischen schon diese 3D-Drucker, um mit pflanzenähnlichen Strukturen Baukonstruktionen zu bauen. Die Teile sind aus Kunststoff beziehungsweise Faserverbund. Dieser Trend nennt sich "biologisches Design."

Prominentester Vertreter dieser Richtung ist Jan Knippers aus Stuttgart. Doch auch Fischer ist am Thema dran. Schätzle zeigt im Raum "Tschechien" des modernen fischer-Kundencenters auf die Stahlträger, die das Glas halten: "Wir haben ein Joint-Venture mit Sortimo abgeschlossen. Die sind Experten im Pultrusionsverfahren, Fischer kennt sich im Bau aus. Wir werden jetzt aus Faserverbundwerkstoffen Fassadenelemente herstellen. Damit hat man – anders als beim Stahlträger – keine Kältebrücken mehr." Doch mit diesen Leichtbauelementen, die bei Knippers an Pflanzen erinnern, kann man noch viel mehr machen. Und da holt sich Fischer weiter akademische Expertise. Joachim Schätzle: "Wir schreiben gerade eine Stiftungsprofessur an der Universität für Bodenkultur in Wien aus. Dabei soll genau dieses Thema – das biobasierte Konstruieren – wissenschaftlich behandelt werden." Die Professur ist weltweit einzigartig.

An der Uni Stuttgart hat im Oktober letzten Jahres Akanshu Sharma als neuer Juniorprofessor am Institut für Werkstoffe seine Arbeit aufgenommen. Die Professur "Innovative Verstärkungsmethoden mit Befestigungen", die ebenfalls weltweit einzigartig ist, wurde 2015 von Klaus Fischer komplett finanziert und für sechs Jahre eingerichtet. Der besondere Fokus liegt auf Qualitäts- und Dauerhaftigkeitsbetrachtungen bei Sanierungs- und Verstärkungsmethoden im Hoch- und Tiefbau. Besonderes Augenmerk liegt auf Infrastruktur-Bauwerken wie Brücken oder Tunnelbauten. Jede Menge Forschung und Entwicklung, damit fischer auch in Zukunft weiter blüht.