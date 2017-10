Waldachtal Festzeltstimmung im Sportheim

Waldachtal-Cresbach. Als fast schon eine kleine Tradition zu bezeichnen ist das Fußballspiel der AH-Mannschaften von Cresbach/Waldachtal und der SG Herzogsweiler/Durrweiler, welches zum dritten Mal in Folge vor Beginn der Hüttengaudi stattfand und diesen Festakt eröffnete. In diesem Jahr trennten sich die Mannschaften mit einem 2:2 unentschieden. Auch für das weitere Rahmenprogramm setzte der Veranstalter auf Bräuche, die sich in den vergangenen zwei Jahren bewährt hatten. Unter anderem die aufwendige Hallendekoration, die in diesem Jahr eine Vorarbeit von drei Tagen mit sich zog. Das Orga-Team um Verena Bossert, Bärbel Möhrle, Katja Völker und Stefan Schittenhelm legte sich wieder einmal mächtig ins Zeug, um den Besuchern keine weiteren Wünsche offen zu lassen. Dekorationen in Blau-Weiß, welche die Tische und Wände der Sporthalle zierten, Strohballen und Sonnenblumen vermittelten einen klassischen, ländlichen und urbayrischen Flair. "Es muss heimelig rüberkommen. Das bringt die Stimmung", zeigte sich der Vorsitzende Klaus Ziefle stolz über sein Team. Der spätere Erfolg der Veranstaltung gab dem Vorsitzenden recht.

Am Abend war die Halle bis zum letzten Platz gefüllt und auch vor der Bühne tummelten sich tanz- und sangesfreudige Gäste in Trachten und Dirndl. Die "Schwarzwald Buam" hatten geradezu leichtes Spiel mit der gut gelaunten Party-Meute. Ob das Trio ein AC/DC-Medley oder einen volkstümlichen Titel anstimmte, machte absolut keinen Unterschied. Dankend nahmen die Besucher jeden Song der Musiker an, der ihnen serviert wurde. Festzeltstimmung pur in der Sporthalle des VFB Cresbach.

Auch auf die klassische Maß Bier musste das auf den Bierbänken stehende und singende Publikum in Cresbach nicht verzichten. Das kulinarische Angebot, wie etwa der beliebte "Hüttenburger", lud ferner zum Schlemmen ein. Für die Liebhaber von süffisanten Getränken wartete der Veranstalter zudem mit einer Likör-Bar auf. An der Bar im abgetrennten Raucher-Bereich wurden Longdrinks angeboten. Der VFB blieb seinem bewährten Erfolgskonzept bei der 3. Hüttengaudi treu, was ihm auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Gäste bescherte. Festzeltstimmung kann auch in einem Sportheim aufkommen. Man muss nur wissen wie.