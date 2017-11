Waldachtal Feierliches Requiem aus Venedig in Tumlingen

W aldachtal-Tumlingen. Bereits am Samstag, 25. November, schlägt die Geburtsstunde des neuen Vokal-Ensembles, das von dem Tübinger Universitäts-Musikdirektor Philipp Amelung ins Leben gerufen wird. Zusammen mit historischen Bläsern werden zwölf Vokalisten unter dem Titel "Feierliches Requiem aus Venedig" Werke von Organisten und Kapellmeistern am Markusdom um 19 Uhr in der evangelischen Christuskirche Tumlingen aufführen. Der Eintritt ist frei. Um freiwillige Spenden wird gebeten.

Werke des Frühbarocks und der Renaissance von Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli, Andrea und Giovanni Gabrieli kommen beim Premiere-Konzert in der Gemeinde Waldachtal zur Geltung. Speziell für dieses Programm bringt Amelung auch ein fünfköpfiges Bläser-Ensemble mit: Zwei Zinken (Vorgänger der Trompete) und drei Barock-Posaunen. Engagiert wurde außerdem Organist Peter Kranefoed. Das neue Theodor-Schüz-Ensemble setzt sich aus jungen chorerfahrenen Sängerinnen und Sängern zusammen. Vorwiegend sind es Absolventen aus verschiedenen Musikhochschulen. Seinen Sitz hat das Ensemble in Tumlingen im Kreis Freudenstadt. Hier wurde Theodor C. Schüz geboren, der als einer der bedeutendsten Genre-Maler des 19. Jahrhunderts bekannt wurde.

Der Tübinger Universitäts-Musikdirektor Philipp Amelung nutzt den klangvollen Namen des bedeutenden Tumlinger Malers. Theodor Schüz (1830-1900) ist neben Erfinder-Papst Artur Fischer (1919-2016) wohl der bedeutendste Tumlinger. "Der Ort hat mich begeistert. Tumlingen ist mir sehr nahe. Da habe ich mich gleich wohlgefühlt", erklärt der in Rottenburg wohnende Dirigent beim Pressegespräch im Pfarrbüro seines Freundes Markus Arnold. Öfters treffen sie sich, um sich auszutauschen und neue Projekte zu initiieren. Amelung bezieht auch erfahrene Sänger mit ein, wie den Freudenstädter Gymnasiallehrer Tobias Haas, auch ein Freund des Waldachtaler Pfarrers. Haas gastierte mit Amelungs Chören, dem Akademischen Orchester der Uni Tübingen und dem Kammerchor "Camerata Vocalis", schon ein paar Mal in der Tumlinger Christuskirche. Amelung und Schüz verbindet auch, dass Amelungs Eltern Theologen sind und die Eltern von Schüz beide Pfarrer waren. Von dem kleinen beschaulichen Schwarzwald-Ort Tumlingen aus will sich das Ensemble etablieren, so wie es schon der Balthasar-Neumann-Chor in Freiburg vorgemacht hat. Auch Konzertreisen sind geplant. "Hier möchte ich den Schwarzwald mitnehmen."