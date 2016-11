Waldachtal Thema Feuerwehr-Auflösung ad acta legen?

Allgemein bemängeln Bürger wie auch das Gremium dabei die mangelnden Informationen seitens der Gemeinde wie auch des Landratsamts mit Kreisbrandmeister Frank Jahraus. So erhofften sich auch die Besucher der Sitzung, allen voran Eduard Kaupp, abschließend Klarheit bezüglich der offenen Fragen zu bekommen. Kaupp bezog sich während der Bürgerfragestunde auf die Berichterstattung der Presse. "Warum kann und darf die Gemeinde Waldachtal nur eine Feuerwehr unterhalten?", fragte er. "Warum ist es der Abteilung Salzstetten untersagt worden, Spenden für ein neues Fahrzeug anzunehmen?", richtete er sich weiterhin an den Ortschaftsrat. Fahrner selbst wies in diesem Zusammenhang erneut auf die fehlenden Finanzmittel der Gemeinde hin und stellte fest, dass er ebenfalls noch auf eine konkrete Stellungnahme von der Gemeinde und dem Kreisbrandmeister warte.

Nicht nachvollziehbar

Besonders die "Spendenfrage", die vom LRA (Kommunalaufsicht) untersagt worden ist, sei für ihn bis heute nicht nachvollziehbar und bleibt weiterhin unbeantwortet. Alternativen habe es zwar gegeben, allerdings nur zu bestimmten Bedingungen, welche die Gemeinde fordere. Kaupp bezog sich daraufhin auf die "verbindlichen Regelungen" der Zusatz-Vereinbarung mit Salzstetten und der Gemeinde Waldachtal, die bei der Gemeindereform 1974 vereinbart worden sei. Unter dem Punkt "Feuerlöschwesen" sei trotz des Zusammenschlusses klar aufgeführt worden, dass die Gemeinde Salzstetten weiterhin als selbständige Abteilung weiterbestehen werde und dass diese ausbildungs- und ausrüstungsmäßig den jeweiligen Anforderungen angepasst werden sollte. So sehe jedoch wohl nur die Theorie aus. In dieser Vereinbarung über die Vereinigung aller ehemals fünf selbstständiger Gemeinden ist unter Paragraph 20b Feuerlöschwesen jedoch formuliert, dass lediglich eine leistungsfähige Feuerwehr für Waldachtal auszurüsten sei, die in allen Gemeindeteilen einen ausreichenden Feuerschutz gewährleistet. Dies sieht der Gemeinderat als auch das Landratsamt offenbar durch den Zusammenschluss der Abteilungen Cresbach/Oberwaldach, Tumlingen/Hörschweiler sowie Lützenhardt im April 2011 zur Freiwilligen Feuerwehr Waldachtal als erfüllt an. Die Frage nach dem Warum bleibe trotzdem im Raum stehen, und solange nicht alles geklärt sei, sei es für viele Betroffenen schwierig, damit abzuschließen.