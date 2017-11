Waldachtal Fahrner liegen die Senioren am Herzen

Waldachtal-Salzstetten. Das ist für die 54-Jährige eine lohnende Aufgabe und gleichwohl praktizierte christliche Nächstenliebe. Seit Weihnachten 2015 geht sie ganz in der ehrenamtlichen Arbeit mit den Senioren auf.

Die gelernte Drogistin ist von ihrer Aufgabe als Leiterin des Seniorenclubs überzeugt: "Die Salzstetter Senioren liegen mir am Herzen. Man muss sich um sie kümmern. In unserer Gesellschaft gibt es immer mehr ältere Mitbürger." Diese sollen nicht vereinsamen. "Ich will sie aus ihrer Einsamkeit herausholen." Aus eigener Erfahrung mit ihrer noch allein lebenden 86-jährigen Mutter weiß sie, von was die redet. "Unsere Kultur geht kaputt", sorgt sich die Mutter von fünf Söhnen. Mit der Kultur und Pflege der Tradition, wie des deutschen Liedgutes, hängt ihrer Meinung nach auch mit Glaube und Religion zusammen. "Heimat und einheimische Kultur sollen leben in Kindergärten und Schulen." Volkslieder sollten ihren Platz haben.

Heutige Gleichgültigkeit